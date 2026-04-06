Google Quantum AI довела, що зламати криптографію Bitcoin та Ethereum можна

6 апреля 2026, 11:15

Підрозділ Google з квантових обчислень опублікував дослідження, яке суттєво наближає момент, коли квантові комп'ютери зможуть зламати захист більшості криптовалют.

Йдеться про криптографію на основі еліптичних кривих — математичний замок, на якому тримається безпека Bitcoin, Ethereum та практично всіх інших криптовалютних мереж.



Дослідники представили оптимізовані квантові алгоритми, які дозволяють зламати цей захист, використовуючи приблизно у 20 разів менше ресурсів, ніж вважалося раніше. За новими оцінками, для атаки достатньо квантового комп'ютера з менш ніж 500 000 фізичних кубітів. Сама атака на такій машині може тривати лише кілька хвилин.



Просто для розуміння — найпотужніший квантовий комп'ютер Google сьогодні має понад 1000 кубітів, і ця цифра зростає щороку. Поріг у 500 000 кубітів ще не досягнуто, але він перестав бути чимось із далекого майбутнього. Фактично Google своїм же дослідженням звузила вікно безпеки для всієї криптоіндустрії, яка тепер має значно менше часу на перехід до квантово-стійкої криптографії, ніж розраховувала.