8 апреля 2026, 9:15

У Києві можуть підвищити вартість проїзду

Мер столиці Віталій Кличко доручив підготувати економічні розрахунки для перегляду тарифів. Причина — зростання витрат і підготовка до опалювального сезону.

Чому це обговорюють:

▪️ тарифи не змінювали з 2018 року
▪️ подорожчали паливо, електроенергія та обслуговування
▪️ транспорт залишається дотаційним (≈12 млрд грн на рік)

Також місто недоотримує компенсації за пільговий проїзд, тому покриває витрати з бюджету.

У КМДА вважають, що зменшення дотацій дозволить спрямувати кошти, зокрема, на підготовку до зими.


