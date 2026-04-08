У Києві можуть підвищити вартість проїзду

8 апреля 2026, 9:15

Мер столиці Віталій Кличко доручив підготувати економічні розрахунки для перегляду тарифів. Причина — зростання витрат і підготовка до опалювального сезону.



Чому це обговорюють:

▪️ тарифи не змінювали з 2018 року

▪️ подорожчали паливо, електроенергія та обслуговування

▪️ транспорт залишається дотаційним (≈12 млрд грн на рік)



Також місто недоотримує компенсації за пільговий проїзд, тому покриває витрати з бюджету.



У КМДА вважають, що зменшення дотацій дозволить спрямувати кошти, зокрема, на підготовку до зими.

