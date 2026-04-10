Європа та Китай запускають спільну космічну місію

10 апреля 2026, 9:45

Європейське космічне агентство та Китайська академія наук готуються до запуску спільного супутника SMILE — Solar wind Magnetosphere Ionosphere Link Explorer.

Місія вивчатиме космічну погоду — взаємодію сонячного вітру з магнітним полем Землі, яке захищає планету від шкідливого випромінювання. Супутник за допомогою рентгенівських та ультрафіолетових камер вперше зніматиме цю взаємодію цілісно, а не фрагментарно, як це робили попередні місії.



Це дуже рідкісний приклад реальної наукової співпраці між Європою та Китаєм на тлі загострення геополітичної конкуренції. Старт заплановано на 9 квітня ракетою Vega-C з космодрому у Французькій Гвіані.