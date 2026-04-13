Франція офіційно розпочала перехід урядових комп'ютерів з Windows на Linux

13 апреля 2026, 16:45

Французька міжвідомча дирекція з цифрових питань (DINUM) оголосила про поступовий перехід усіх державних робочих станцій з операційної системи Windows на Linux.

Кожне міністерство та державний орган зобов'язані до осені 2026 року подати детальний план впровадження.

Міграція охоплює не лише операційну систему, а й інструменти співпраці, антивірусне забезпечення, бази даних, системи віртуалізації та мережеве обладнання, тобто весь технологічний стек державних установ.



Щоб зрозуміти масштаб рішення, варто подивитися на цифри. Сьогодні країни ЄС залежать від іноземних, переважно американських компаній у понад 80% своїх цифрових продуктів, послуг та інфраструктури. У державному секторі ситуація ще гостріша: Microsoft контролює від 77 до 90% ринку офісного програмного забезпечення та до 84% інструментів для спільної роботи.



Три американські компанії — Amazon, Microsoft та Google тримають близько 70% хмарного ринку Європи, тоді як європейські провайдери займають лише 15%. ЄС витрачає понад 200 мільйонів євро щорічно лише на ліцензії Microsoft 365. Як влучно висловилася фінська депутат Європарламенту Аура Салла: «ЄС працює на Microsoft. США можуть вимкнути нас за одну годину».



Linux на робочих комп'ютерах займає лише 4-5% світового ринку — з кожних 100 комп'ютерів приблизно 70 працюють на Windows, 15 — на macOS від Apple, і лише 4–5 — на Linux. Але при цьому усі 500 найпотужніших суперкомп'ютерів планети працюють виключно на Linux. Понад 60% серверів, на яких тримаються сайти, хмарні сервіси та банківські системи, також використовують Linux. Android, яким користуються понад 70% смартфонів у світі, побудований на ядрі Linux.



Франція при цьому не єдина, але йде значно далі за інших. Данія з літа 2025 року переводить міністерства на відкрите програмне забезпечення.



Німецька земля Шлезвіг-Гольштейн замінила Microsoft Office на LibreOffice на 30 000 державних комп'ютерах.



Італійські збройні сили мігрують 150 000 робочих станцій. Австрійська армія повністю перейшла з Microsoft Office.



ЄС вже розглядає ідею створення єдиної європейської операційної системи EU-Linux, а нещодавно запущений проєкт Euro-Office має стати європейською альтернативою Microsoft Office.



Франція стала першою великою європейською країною з населенням понад 67 мільйонів людей, яка оголосила повну міграцію всіх державних установ на всіх рівнях.



Коротше кажучи, Європа все більше намагається отримати незалежність від американських технологій.