13 апреля 2026, 17:45

CNN: Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение, сообщает CNN, со ссылкой на американскую разведку.



По словам источников, системы, которые Пекин готовится передать, - это переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. «Они представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США в ходе пятинедельной войны и могут снова представлять опасность, если режим прекращения огня рухнет», - отмечает источник. Сообщается, что поставки из Китая в Иран готовятся в ближайшие несколько недель.



Кроме того, телеканал отмечает, что «Иран может использовать режим прекращения огня как возможность пополнить запасы отдельных видов вооружений при помощи ключевых иностранных партнеров».

