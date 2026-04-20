20 апреля 2026, 11:45

США попередили Європу про затримки поставок озброєння через війну з Іраном

Частина вже законтрактованих озброєнь, куплених європейськими країнами у США, може надійти пізніше через навантаження на американські запаси на тлі триваючої війни з Іраном.



Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, американські чиновники повідомили європейських партнерів про ймовірні затримки щодо частини раніше узгоджених поставок озброєнь. Йдеться про системи, закуплені через програму Foreign Military Sales, але ще не передані замовникам.



За даними агентства, затримки можуть зачепити кілька європейських країн, зокрема держави Балтії та Скандинавії. Джерела уточнили, що частина цих поставок вже була законтрактована, проте тепер терміни передачі, ймовірно, будуть зсунуті.

