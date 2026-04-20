Частина вже законтрактованих озброєнь, куплених європейськими країнами у США, може надійти пізніше через навантаження на американські запаси на тлі триваючої війни з Іраном.
Як повідомляє Reuters з посиланням на джерела, обізнані з ситуацією, американські чиновники повідомили європейських партнерів про ймовірні затримки щодо частини раніше узгоджених поставок озброєнь. Йдеться про системи, закуплені через програму Foreign Military Sales, але ще не передані замовникам.
За даними агентства, затримки можуть зачепити кілька європейських країн, зокрема держави Балтії та Скандинавії. Джерела уточнили, що частина цих поставок вже була законтрактована, проте тепер терміни передачі, ймовірно, будуть зсунуті.
Последние новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
США попередили Європу про затримки поставок озброєння через війну з Іраном
- Технологии | Сегодня, 11:15
Швеция выделяет €4 млрд поддержки ВСУ
- Технологии | Сегодня, 10:45
Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів
- Технологии | Сегодня, 10:15
Первый транш из кредита ЕС на €90 млрд Украина может получить уже в конце июня
- Технологии | Сегодня, 9:45
CBS News: Китай планировал поставлять Ирану передовые радары для войны с США
- Технологии | Сегодня, 9:15
Китай вышел на первое место в мире по мощности АЭС
- Технологии | Сегодня, 8:45
Турция усилит меры цифровой безопасности в школах
- Технологии | Сегодня, 8:15
Україна рухається до створення власних систем ППО
- Железо | Вчера, 23:15
OPPO презентувала Find N6 - складаний смартфон із непомітним згином
Последние материалы
- Аналитика | 13 апреля, 9:03
WOLF WARRIOR GT PRO, WOLF KING GTR MAX та URBAN - перші електросамокати Kaabo 2026 року
- Аналитика | 12 апреля, 10:37
Maxxter NERO, ECLIPSE, E1000 та E500 – нові моделі електроскутерів 2026 року і не тільки
- Обзоры | 11 апреля, 13:40
ColorWay CW-CHS058PDCL-WT – сімейний мережевий адаптер з двома кабелями
- Обзоры | 11 апреля, 11:08
ColorWay CW-PB100LPA2MT-WPDD – найстильніший 15Вт бездротовий повербанк для iPhone і не лише
- Аналитика | 6 апреля, 23:14
Електроскутери SUNRA – новинки 2026 та актуальні моделі 2025 року: чому на них варто звернути увагу
- Обзоры | 5 апреля, 18:32
Logitech Signature Slim Combo MK950 – програмований комплект з потрійним підключенням
- Обзоры | 26 марта, 22:47
RIVACASE 8180 – 34-літровий бізнес-кейс на колесах і не лише для відряджень
- Обзоры | 16 марта, 10:31
Verbatim USB-C Pro Multiport Hub 9 Port CMH-09 - 9-портовий хаб в металевому корпусі
- Обзоры | 10 марта, 5:54
Cablexpert NCT-31 - тестер для UTP, STP та коаксіальних кабелів
Популярные новости
- Технологии | Сегодня, 11:45
США попередили Європу про затримки поставок озброєння через війну з Іраном 0.00
- Технологии | Сегодня, 11:15
Швеция выделяет €4 млрд поддержки ВСУ 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:45
Україна отримає протимінний корабель "Генічеськ" від Нідерландів 0.00
- Технологии | Сегодня, 10:15
Первый транш из кредита ЕС на €90 млрд Украина может получить уже в конце июня 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:45
CBS News: Китай планировал поставлять Ирану передовые радары для войны с США 0.00
- Технологии | Сегодня, 9:15
Китай вышел на первое место в мире по мощности АЭС 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:45
Турция усилит меры цифровой безопасности в школах 0.00
- Технологии | Сегодня, 8:15
Україна рухається до створення власних систем ППО 0.00
- Железо | Вчера, 23:15
OPPO презентувала Find N6 - складаний смартфон із непомітним згином 0.00