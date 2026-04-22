22 апреля 2026, 11:15

Контроль над небом США перейде до штучного інтелекту

Федеральне управління цивільної авіації США розпочало розробку ШІ-системи для управління повітряним рухом під назвою SMART.



Проєкт являється частиною масштабної модернізації застарілої американської системи управління повітряним рухом, після серії гучних інцидентів у 2024–2025 роках та хронічних проблем з браком диспетчерів в управлінні визнали, що традиційні методи контролю небом вже не встигають за зростаючим трафіком і складністю польотів і без вдосконалення може призвести до збільшення авіакатастроф.



До конкурсу за контракт залучені три ключові гравці — Palantir Technologies, французький оборонний концерн Thales SA та спеціалізований авіаційний стартап Air Space Intelligence. Транспортний секретар Шон Даффі підтвердив, що всі три компанії вже працюють над прототипами.



Очікується, що система буде здатною прогнозувати потенційні конфлікти між літаками за півтори-дві години до можливого зіткнення, тоді як нинішні системи попереджають диспетчерів лише за 15 хвилин. Це дасть диспетчерам змогу завчасно коригувати маршрути, оптимізувати графіки та уникати критичних ситуацій, не вдаючись до екстрених маневрів.

