29 апреля 2026, 8:15

Зеленський заявив про старт продажу української зброї іншим країнам

Експорт відбуватиметься під контролем РНБО та лише після забезпечення потреб армії. Україна пропонує партнерам формат Drone Deals для спільного виробництва й постачання техніки та озброєння.


