Bloomberg: четверть территории РФ находится в зоне досягаемости дронов ВСУ

6 мая 2026, 8:45

Украинские дальнобойные дроны теперь могут бить по территории РФ на глубину 1.600 км, в зоне поражения находится четверть территории страны.

Как пишет Bloomberg, украинские дроны теперь регулярно поражают цели в глубине России, достигая Уральских гор и населенных пунктов, где большинство людей считали войну далекой проблемой.



Так, 25 апреля в Екатеринбурге был нанесен удар по многоэтажному жилому дому – это первый ущерб, нанесенный городу с начала российско-украинской войны. С начала апреля власти пять раз временно приостанавливали работу местного аэропорта в ответ на угрозы дронов. «Это стало шоком. Хотя никто не погиб, люди наконец поняли, что город больше не находится глубоко в тылу», – сказал житель Екатеринбурга Владимир.



Издание отмечает, что этот удар имеет символическое значение для Екатеринбурга, который ранее считался находящимся вне зоны досягаемости войны. Город расположен на восточной стороне Урала, примерно в 1.700 км от украинской границы, и во время Второй мировой войны служил тыловой базой, куда в целях безопасности были перенесены заводы, поскольку город считался находящимся вне зоны досягаемости атак из Европы.



Таким образом, БПЛА способны наносить удары по территории РФ на расстояниях более 1.500 км. Это делает четверть территории России, где проживает более 70% ее 146-миллионного населения, доступной для украинских дронов.

