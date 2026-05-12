Рейс в Амстердам задержали из-за названия точки Wi-Fi

Рейс из испанской Малаги в Амстердам в эти выходные задержался на много часов из-за «шутки» одного из пассажиров.

В самолете фиксировалась точка раздачи Wi-Fi, подписанная исламистской угрозой о бомбе. Отмечается, что инцидент произошел еще в субботу вечером, однако известно о нем стало позже.После посадки пассажиров на борт среди доступных точек Wi-Fi появилось устройство кого-то из пассажиров, подписанное фразой «Allahu Akbar– на борту есть бомба». Экипаж немедленно оповестил правоохранительные органы, после чего пассажиров эвакуировали. В течение следующих нескольких часов взрывотехники тщательно проверяли весь самолет. В итоге ничего опасного не обнаружили, а «шутника» так и не установили.