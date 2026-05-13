Українські військові збивають власні дрони для безпеки

13 мая 2026, 9:45

В умовах інтенсивних бойових дій не завжди можливо відразу визначити, чий саме безпілотник наближається до позицій, пише Business Insider.

Тому на фронті часто діє простий принцип: якщо дрон здається підозрілим і летить прямо на тебе, краще відкрити вогонь.

«Якщо щось схоже на дрон і летить у ваш бік на відстані менше 100 метрів, краще його збити», — пояснив представник української компанії Frontline Robotics.Для зменшення кількості таких випадків Україна використовує систему Delta, яка допомагає відстежувати власні безпілотники. Однак, на війні, де небо буквально роїться дронами, такі помилки є частиною реальності на фронті.