КНР потребовал от Британии отменить санкции против китайских компаний

17 июня 2026, 10:45

«Китай решительно выступает против введения Британией односторонних санкций, которые не имеют никакой основы в международном праве и наносят ущерб законным правам и интересам китайских компаний. Мы направили британской стороне серьезное представление по этому вопросу», - отмечается в комментарии посольства КНР в Британии.

В диппредставительстве заявили, что Пекин последовательно выступает за содействие мирным переговорам по Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения. В посольстве призвали британскую сторону «немедленно исправить свои ошибки и отменить санкции против соответствующих китайских компаний».



Ранее сегодня Британия ввела 70 новых санкций против РФ. Под рестрикции подпали четыре компании из КНР, одна из Турции и три из Таиланда. Кроме того, санкции были введены в отношении двух фирм из Нигерии и Лаоса.





