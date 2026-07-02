Украина готова впервые напрямую заключить контракт на PAC-3

2 июля 2026, 13:15

Украина работает над тем, чтобы напрямую законтрактировать закупку антибаллистических ракет PAC-3, чего еще никогда не было.

Об этом заявил министр обороны Украины Федоров на совместной пресс-конференции с шведским коллегой Йонсоном в Киеве.



Он подчеркнул, что Киев продолжает получать от американских партнеров ракеты, но их количество недостаточно для полного обеспечения украинской системы ПВО. В то же время министр подчеркнул, что у Украины есть «конкретный план, как привлекать дополнительные ракеты и бороться за каждую ракету, а также некоторые неочевидные решения». Он сообщил, что благодаря Германии заключен большой контракт на сотни ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а также антибаллистические PAC-3. Их поставки стартуют с 2027 г.