2 июля 2026, 14:45

Україна розпочала випробування лазерної ППО, - Федоров

Міністр оборони повідомив, що українські лазерні системи вже проходять випробування і демонструють перші результати. Подробиці поки не розголошуються.



За його словами, під час останньої атаки на Київ вдалося збити 95% російських безпілотників, а в травні дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тисяч "Шахедів" і "Герберів".



Також в Україні зараз випробовують близько десяти проєктів дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з безпілотниками.

