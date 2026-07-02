Україна розпочала випробування лазерної ППО, - Федоров

Міністр оборони повідомив, що українські лазерні системи вже проходять випробування і демонструють перші результати. Подробиці поки не розголошуються.
За його словами, під час останньої атаки на Київ вдалося збити 95% російських безпілотників, а в травні дрони-перехоплювачі знищили майже 7 тисяч "Шахедів" і "Герберів".
Також в Україні зараз випробовують близько десяти проєктів дешевих ракет-перехоплювачів для боротьби з безпілотниками.
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