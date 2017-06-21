Kaspersky выяснила, кто стоит за фишинговыми атаками на промышленные компании

21 июня 2017, 13:15

... нигерийских злоумышленников.

Только за три месяца исследований эксперты центра обнаружили более 500 атакованных предприятий в более чем 50 странах мира: доля индустриальных компаний среди них превысила 80%.



Рассылаемые при атаках письма были составлены таким образом, чтобы получивший письмо сотрудник счел его легитимным и открыл вредоносное вложение. Сообщения рассылались в том числе от имени компаний — контрагентов потенциальных жертв: поставщиков, заказчиков, коммерческих организаций и служб доставки. В них получателям предлагалось срочно проверить информацию по счету, уточнить расценки на продукцию или получить груз по накладной. При этом во всех письмах содержались вредоносные вложения, предназначенные для кражи конфиденциальных данных, а также установки скрытых средств удаленного администрирования систем.



Также специалисты обнаружили, что большая часть доменов, используемых для командных серверов вредоносного ПО, была зарегистрирована на лиц, проживающих в Нигерии. Выбрав из готовящихся транзакций наиболее перспективную для себя, атакующие регистрировали домены, имена которых были очень похожи на имена компаний-продавцов. Затем они перехватывали сообщения со счетами от этих компаний и пересылали их покупателям, заменив реквизиты на свои собственные.



Описанные атаки относятся к хорошо известному типу Business Email Compromise (BEC). Нацелены такие угрозы обычно не только на промышленные предприятия, но на бизнес в целом. По оценкам ФБР , ущерб от подобных атак за последние несколько лет превысил 3 миллиарда долларов США, а количество пострадавших составило 22 143 компании в 79 странах мира.



Однако в случае с промышленными компаниями финансовые потери — не единственный риск от подобных атак. Поскольку часть вредоносного ПО, используемого в атаках, дает возможность удаленного доступа к зараженному компьютеру, злоумышленники могут использовать это для проникновения из офисной сети в промышленную. Последствия этого совершенно непредсказуемы: известны случаи, когда атакующие меняли какие-либо технологические параметры даже без очевидного злого умысла — просто из любопытства. Кроме того, в процессе атаки злоумышленники получают доступ к огромному количеству информации об индустриальных компаниях: данным о контрактах и проектах, сметам работ, чертежам, планам зданий, схемам электрических и информационных сетей. Как фишеры распоряжаются этой информацией, эксперты пока не выяснили, однако очевидно, что в плохих руках она представляет серьезную опасность.



«Очевидно, что нигерийский фишинг — это прибыльный вид киберкриминального бизнеса, который не требует больших денежных вложений и высокого технического уровня атакующих. Судя по всему, жесткой конкуренции на этом поприще у злоумышленников из Нигерии пока нет: они легко делятся информацией и командными серверами, обслуживающими вредоносное ПО. Но, как и в случае мошенничества с использованием «нигерийских писем», появившийся в Нигерии вид киберкриминала легко могут взять на вооружение другие преступники. Если, конечно, они еще этого не сделали», — рассказала Мария Гарнаева, старший антивирусный эксперт Kaspersky Lab.