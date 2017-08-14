Биткоину удалось отвоевать долю рынка

14 августа 2017, 12:15

С момента начала реальных шагов по запуску плана действий под названием SegWit2x от 21 июля прошел почти месяц.

Этот план заметно оптимизирует код системы биткоин. Теперь ключи при транзакции передаются по отдельному каналу для сокращения объёма вносимой в блок информации – в перспективе примерно трёх месяцев ожидается увеличение блока сети в два раза. За счёт этого на некоторое время устранится основной недостаток биткоин, который ранее мешал его дальнейшему масштабированию. Речь о низком количество операций в секунду до 3–7 шт. против, например, десятков тыс. таких платежных систем VISA или MasterCard.



Запуск процесса по устранению фундаментального недостатка у самой популярной в мире криптовалюты закономерно подтолкнуло спрос на неё среди инвесторов и спекулянтов. После достижения исторического минимума по доле рынка 37% от 20 июля биткоин неуклонно отвоёвывал ранее утерянные позиции у конкурентов – сейчас его доля достигла 50%. Котировки криптовалюты за это время выросли почти на 75% до $4,2 тыс.



Ближе концу текущего года (примерно к октябрю-ноябрю) ожидается завершение плана действий SegWit2x. С высокой вероятностью это вызовет дальнейший спекулятивный рост доли рынка биткоин. Кроме того, доля может увеличиться на фоне снятия ограничений (при этом влияние данного события на котировки биткоина остается, пожалуй, открытым вопросом на фоне быстро меняющегося регулирования рынка криптовалют). Думаю, до конца года доля биткоин вполне может пересечь рубеж в 60%.