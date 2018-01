MSI рекомендует обновление прошивки для устройств на базе платформы Intel

22 января 2018, 9:15

Специалисты MSI приняли быстрые меры по разработке обновлений прошивки для устройств, которые оказались затронуты недавно выявленной уязвимостью Spectre.

Это позволит оградить от возможных неприятностей огромную армию пользователей продуктов MSI, а именно ноутбуков, мини-компьютеров Vortex и компьютера-рюкзака VR One.



Специалисты MSI внимательно изучили уязвимости, обнаруженные командой Project Zero (Google), и в сотрудничестве с компаниями-партнерами разработали необходимые защитные меры. Даже если эти уязвимости никак не повлияют на обычных пользователей, мы считаем необходимым подготовить соответствующие обновления для всех наших мобильных продуктов.



Это обновление может использоваться с целью исправления указанных проблем для всех ноутбуков, мини-компьютеров Vortex и рюкзака виртуальной реальности VR One, оснащенных процессорами Intel Core со второго по восьмое поколение. Компания MSI настоятельно рекомендует установить как последнюю версию BIOS (с обновленной прошивкой), так и все патчи для операционной системы Windows. Регулярно обновляемую информацию по данной проблеме вы сможете найти на странице вопросов и ответов на нашем сайте.



Мы также настоятельно рекомендуем получить все обновления от Microsoft для операционной системы Windows и убедиться, что они корректно установлены. Даже один неправильно установленный файл при обновлении Windows может привести к нестабильной работе компьютера во время использования профессиональных приложений.