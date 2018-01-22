22 января 2018, 9:15

MSI рекомендует обновление прошивки для устройств на базе платформы Intel

Специалисты MSI приняли быстрые меры по разработке обновлений прошивки для устройств, которые оказались затронуты недавно выявленной уязвимостью Spectre.

Это позволит оградить от возможных неприятностей огромную армию пользователей продуктов MSI, а именно ноутбуков, мини-компьютеров Vortex и компьютера-рюкзака VR One.
 
Специалисты MSI внимательно изучили уязвимости, обнаруженные командой Project Zero (Google), и в сотрудничестве с компаниями-партнерами разработали необходимые защитные меры. Даже если эти уязвимости никак не повлияют на обычных пользователей, мы считаем необходимым подготовить соответствующие обновления для всех наших мобильных продуктов.

Это обновление может использоваться с целью исправления указанных проблем для всех ноутбуков, мини-компьютеров Vortex и рюкзака виртуальной реальности VR One, оснащенных процессорами Intel Core со второго по восьмое поколение. Компания MSI настоятельно рекомендует установить как последнюю версию BIOS (с обновленной прошивкой), так и все патчи для операционной системы Windows. Регулярно обновляемую информацию по данной проблеме вы сможете найти на странице вопросов и ответов на нашем сайте.
 
Мы также настоятельно рекомендуем получить все обновления от Microsoft для операционной системы Windows и убедиться, что они корректно установлены. Даже один неправильно установленный файл при обновлении Windows может привести к нестабильной работе компьютера во время использования профессиональных приложений.





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