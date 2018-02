Эксперты определили лучшие игровые приставки

2 февраля 2018, 11:15

Современные игровые приставки стирают грань между реальностью и захватывающим мультимедийным миром.

Консоли уверенно конкурируют с персональными компьютерами, подкупая игроков комфортным управлением и широкими медиавозможностями. Рассмотрим, какие модели считаются лучшими в своем роде.

Среди признанных лидеров — приставки Sony PlayStation. Популярность консолей обусловлена бескомпромиссной производительностью, расширенными мультимедийными возможностями и впечатляющей графикой. Геймеры по достоинству оценят мощность девайсов. Для хранения игр, приложений, снимков и видеороликов предусмотрен жесткий диск на 500 Гб или 1 Тб (1000 Гб). Игры для PS4 поддерживают технологию HDR. Беспроводной контроллер DUALSHOCK 4 с сенсорной панелью обеспечивает удобство управления. Среди других преимуществ — улучшенная система родительского контроля, поддержка учетных записей членов семьи, киберспортивные командные турниры. В семействе PS4 представлены три модификации: PlayStation 4, PlayStation 4 Slim и PS4 Pro, которые незначительно отличаются друг от друга габаритами и техническими характеристиками.



Игровые приставки Microsoft Xbox One завоевали популярность среди геймеров благодаря производительной видеокарте, большому запасу оперативной памяти, невероятно реалистичной графике. Среди последних новинок семейства Xbox One — модели Xbox One S и Xbox One X. Консоли созданы специально для воспроизведения графики в 4K-формате. Беспроводной геймпад Xbox Elite способен подстраиваться под размер рук и стиль игры пользователя. Джойстик можно адаптировать на свой вкус, выбирая различные мини-джойстики и крестовины. Внедрение технологий искусственного интеллекта расширило возможности приставки: девайс запоминает стиль игры геймера, позволяя играть против его виртуального образа.