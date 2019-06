3 июня 2019, 11:45

Panasonic объявляет о создании новой компании для управления бизнесом

Корпорация Panasonic распространила пресс-релиз "Panasonic Announces Establishment of New Company to Operate Security Systems Business, Agreement for Strategic Co-investment". Вы можете найти его оригинал по ссылке - Panasonic Announces Establishment of New Company to Operate Security Systems Business, Agreement for Strategic Co-investment [PDF:391KB]. Также предлагаем Вашему вниманию перевод на русский язык.



Корпорация Panasonic объявила об организации новой компании для управления бизнесом систем безопасности в Японии и за ее пределами. В связи с этим корпорация достигла соглашения о стратегическом соинвестировании с японским фондом Polaris Capital Group Co., Ltd. Решение было одобрено сегодня на совете директоров.



Бизнес-дивизион систем безопасности, который входит в компанию Panasonic Connected Solutions, обладает 60-летним опытом разработки камер видеонаблюдения и передовых периферийных устройств, а также их объединения с помощью уникального программного обеспечения, в том числе с технологией распознавания лиц. Создавая решения, отвечающие реальным потребностям заказчиков, компания сумела завоевать ключевые позиции на японском рынке видеонаблюдения..



Растущая во всем мире потребность в безопасности и защите создает предпосылки для развития бизнеса, связанного с продуктами и решениями для систем безопасности. Организация нового предприятия и привлечение совместных инвестиций с Polaris Capital Group должны обеспечить стабильный рост Panasonic в данном сегменте.



Новая компания сможет использовать знания и опыт Polaris Capital Group, полученные в ходе многократных инвестиций в производства и крупные предприятия. Опираясь на сильные стороны соответствующего дивизиона Panasonic, она также получит преимущества управленческих и иных ресурсов Polaris Capital Group для внедрения эффективной структуры новой независимой компании. Сочетая опыт создания решений с проактивными возможностями развития бизнеса (слияниям и поглощениям), новая компания рассчитывает на увеличение выручки и прибыльности в глобальных масштабах. При этом США рассматривается в качестве приоритетного рынка. Продукты и сервисы нового поколения и план стратегического развития, нацеленный на рост продаж видеокамер для применения в медицине, позволят сформировать надежную основу новой независимой организации с возможностью ее последующего выхода на биржу.



Новая компания (в форме независимого юридического лица) будет выделена из Бизнес-дивизиона систем безопасности компании Panasonic Connected Solutions, а также R&D-департамента Инновационного центра, занимающегося разработкой компактных камер для промышленности и медицины. В состав новой компании также войдут подразделения разработки и продаж решений для общественной безопасности компании Panasonic System Solutions Company of North America (PSSNA) и производство камер видеонаблюдения в Китае - Panasonic System Networks Suzhou Co., Ltd. (PSNS).