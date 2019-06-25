AOC и Red Bull договорились о долгосрочном партнерстве

25 июня 2019, 10:15

Компания AOC, один из ведущих мировых брендов на рынке мониторов, объявляет о начале долгосрочного партнерства с Red Bull.

Команды и игроки, которые принимают участие в самых важных киберспортивных соревнованиях, организованных Red Bull, получат новейшие игровые мониторы AOC. Кроме того, AOC выступит спонсором десяти мероприятий Red Bull Player One, которые будут проходить по всей Европе в течение 2019 года.



Компании AOC и Red Bull, опытные и хорошо известные ветераны киберспорта, уже сотрудничали в прошлом году при организации турниров Red Bull Guardians и Red Bull Kumite. Основываясь на совместном опыте, обе компании стремятся закрепиться в этой конкурентной сфере и поддержать друг друга. Как единая команда, AOC и Red Bull расширят возможности профессионального киберспорта для игроков и фанатов. Благодаря тому, что спонсором части призового фонда стала AOC, участники отдельных соревнований получили возможность выиграть игровые мониторы AOC.



Предоставленные компанией модели мониторов были тщательно подобраны для каждого из видов киберспорта и могут похвастаться временем отклика 1 мс (AOC AG241QG и AG251FZ), частотой обновления до 240 Гц (AOC AG251FZ), ярким и четким разрешением QHD, достигающим 2560x1440 пикселей (AOC AGON AG241QG и AOC AGON AG271QG).



Все игровые мониторы AOC дают игрокам максимальную гибкость и мобильность, а также гарантию, что главные киберспортивные события Red Bull будут оснащены первоклассным оборудованием, подходящим для соревнований самого высокого уровня.







