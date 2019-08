LG представила новые смартфоны К-серии

23 августа 2019, 10:15

Компания LG Electronics (LG) торжественно представит свои новые смартфоны K50S и K40S на выставке IFA 2019 в Берлине, Германия, которые пополнят линейку доступных по цене смартфонов LG.

Обновленные модели серии К оснащены усовершенствованными камерами, лучшими экранами и большими аккумуляторами. Эти и другие улучшения обеспечат больше мультимедийного опыта премиум-качества по суперцене.



Как и флагманские серии G и V от LG, новый LG K50S может похвастаться тремя камерами на задней панели, а именно: 13 Мп камерой с фазовым автофокусом (PDAF), 5 Мп камерой со сверхшироким углом съемки и 2 Мп линзой с датчиком глубины. Датчик глубины обеспечивает более четкое разделение между объектом и фоном в режиме портретной съемки. В LG K40S две тыловые камеры: 13 Мп с PDAF и 5 Мп со сверхшироким углом съемки. Как и первые устройства серии К, которые предлагают сверхширокий угол съемки, оба смартфоны идеальны для больших групповых фото и ландшафтных снимков с эффектом погружения. 13 млн. пикселей на фронтальной и тыловой камерах гарантируют, что отснятые с помощью LG K50S или LG K40S сцены и предметы будут выглядеть фантастически и при кадрировании, и при приближении.



Эти мобильные телефоны по привлекательной цене созданы для любителей игор и лучшего просмотра контента, ведь экраны в них типичны для моделей премиум-класса. K50S имеет большой 6,5-дюймовый дисплей FullVision, а K40S предлагает не менее презентабельный экран с диагональю 6,1 дюйма и разрешением HD+. Благодаря очень узким рамкам с привлекательными и ненавязчивыми отверстиями под передние камеры оба устройства имеют лаконичный и стильный современный дизайн и обеспечивают ощущение полного погружения. А поскольку для того, чтобы наслаждаться хорошим контентом, нужен еще и замечательный звук, оба смартфоны выдают реалистичное и динамичное аудио с технологией объемного звука DTS: X 3D Surround Sound.



Последние модели К от LG очень прочные. Они способны выдержать трудности ежедневной эксплуатации, и K50S, и K40S соответствуют стандарту армии США MIL-STD-810G по защите от внешних воздействий, а еще они оснащены оптимизированными аккумуляторными батареями, которые гарантируют длительный просмотр мультимедийного контента на одном заряде. А виртуальный помощник Google Assistant теперь на расстоянии одного нажатия кнопки.



С октября новая серия K поступит в продажу в Европе, Латинской Америке и Азии в двух фирменных цветах: черном New Aurora Black и синем New Moroccan Blue. Посетителей IFA 2019 приглашают к стенду LG 6 - 11 сентября в зале 18 выставочного центра Messe Berlin, где они первыми смогут испробовать возможности новых смартфонов серии К. Следите за публикациями LG по IFA в социальных сетях с хэштегом # LGIFA2019.

Основные характеристики:LG K50SПроцессор: 2.0 GHz Octa-CoreДисплей: 6,5 дюймов 19.5:9 HD+ FullVisionПамять: 3GB RAM / 32GB ROM / microSD (до 2 ТБ)Камера:- Тыловая: 13 Мп с PDAF / 2 Мп с датчиком глубины / 5 Мп со сверхшироким углом съемки- Фронтальная: 13 МпАккумулятор: 4000 мА/час.Операционная система: Android 9.0 PieГабариты: 165.8 x 77.5 x 8.2 ммСеть: LTE / 3G / 2GЦвет: New Aurora Black и New Moroccan BlueДругое: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / Соответствие стандарту MIL-STD 810G / Сканер отпечатков пальцев / Кнопка вызова виртуального помощника Google AssistantLG K40SПроцессор: 2.0 GHz Octa-CoreДисплей: 6,1 дюймов 19.5:9 HD+ FullVisionПамять: 2GB, 3GB RAM* / 32GB ROM / microSD (до 2 ТБ)Камера:- Тыловая: 13 Мп с PDAF / 5 Мп со сверхшироким углом съемки- Фронтальная: Стандартная 13 МпАккумулятор: 3500 мА/час.Операционная система: Android 9.0 PieГабариты: 156.3 x 73.9 x 8.6 ммСеть: LTE / 3G / 2GЦвет: New Aurora Black и New Moroccan BlueДругое: DTS:X 3D Surround Sound / AI CAM / Соответствие стандарту MIL-STD 810G / Сканер отпечатков пальцев / Кнопка вызова виртуального помощника Google Assistant