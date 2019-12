Что смотрели на YouTube в 2019 году в Украине и мире

9 декабря 2019, 16:45

Мы традиционно представляем YouTube Rewind 2019 – самые популярные видео года на YouTube в мире и Украине.

В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре.



В музыке в уходящем году мы продолжали наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.



Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире



Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho

Anuel AA, KAROL G - Secreto

Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)

Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)

Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - bad guy

Ariana Grande - 7 rings



В этом году мы решили также взглянуть не только на то, что вы смотрели, но и что вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.



Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков



Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita

BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV

BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V

Billie Eilish - bad guy

Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus

Ariana Grande - 7 rings

Lil Dicky - Earth (Official Music Video)

Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)

j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV

Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru

Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 миллионов лайков.



Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков



MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube

PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019

whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX

Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions

Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas

SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"

James Charles – No More Lies

Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud

A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !

shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson



А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?



Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:



Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине



Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)

Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)

Время и Стекло - Дим

Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)

NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)

RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019

GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video

Billie Eilish - bad guy

Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)

Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)