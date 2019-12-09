Что смотрели на YouTube в 2019 году в Украине и мире

В 2019 году вы объединили свои усилия, чтобы установить рекорд по самому большому числу лайков для одного видео на YouTube, помочь нетипичной звезде кантри стать лидером хит-парадов и поднять популярность Minecraft на новую высоту. Прежде чем наступит 2020 год, пришло время вспомнить моменты, которые определили последние двенадцать месяцев в поп-культуре.
В музыке в уходящем году мы продолжали наблюдать межкультурное влияние латиноамериканских мотивов: пять из десяти самых популярных музыкальных видео года исполняются на испанском языке; при этом первые два видео собрали более 1 миллиарда просмотров каждое. Кроме того популярные певицы (Ариана Гранде, Билли Айлиш) продолжали трансформировать звучание современной поп-музыки, а K-pop – завоевать глобальную аудиторию.
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в мире
Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
ROSALÍA, J Balvin - Con Altura (Official Video) ft. El Guincho
Anuel AA, KAROL G - Secreto
Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China (Video Oficial)
Jhay Cortez, J. Balvin, Bad Bunny - No Me Conoce (Remix)
Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
Maari 2 - Rowdy Baby (Video Song) | Dhanush, Sai Pallavi | Yuvan Shankar Raja | Balaji Mohan
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
Billie Eilish - bad guy
Ariana Grande - 7 rings
В этом году мы решили также взглянуть не только на то, что вы смотрели, но и что вам действительно нравилось. Так, в первой десятке музыкальных клипов, которые собрали больше всего лайков, 3 видео корейских поп-айдолов и песня на хинди; а больше всего в 2019 году пользователям YouTube понравилась зажигательная Señorita, исполненная в дуэте Шоном Мендесом и Камиллой Кабельо и набравшая более 13 миллионов лайков.
Топ-10 музыкальных видео, которые собрали больше всего лайков
Shawn Mendes, Camila Cabello - Señorita
BTS (방탄소년단) '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey' Official MV
BLACKPINK - 'Kill This Love' M/V
Billie Eilish - bad guy
Lil Nas X - Old Town Road (Official Movie) ft. Billy Ray Cyrus
Ariana Grande - 7 rings
Lil Dicky - Earth (Official Music Video)
Daddy Yankee & Snow - Con Calma (Video Oficial)
j-hope 'Chicken Noodle Soup (feat. Becky G)' MV
Vaaste Song: Dhvani Bhanushali, Tanishk Bagchi | Nikhil D | Bhushan Kumar | Radhika Rao, Vinay Sapru
Среди авторских видео, которые больше всего понравились зрителям в 2019 году, безусловным лидером стало видео MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube (“Сделаем это видео видеороликом с самым большим числом лайков на YouTube”) – около 11 миллионов лайков.
Топ 10 авторских видео, собравших больше всего лайков
MrBeast – Make This Video The Most Liked Video On Youtube
PewDiePie – Marzia & Felix - Wedding 19.08.2019
whinderssonnunes – O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX
Black Gryph0n – ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P!ATD, Puth, MCR, Queen – Famous Singer Impressions
Nilson Izaias Papinho Oficial – Minha slime deu certo.Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas
SethEverman – how to create billie eilish's "bad guy"
James Charles – No More Lies
Andymation – My BIGGEST Flipbook EVER - The RETURN of Grumpy Cloud
A4 – ПОКУПАЮ ВСЁ ЧТО ТЫ МОЖЕШЬ УНЕСТИ ИЗ МАГАЗИНА !
shane – Conspiracy Theories with Shane Dawson
А что чаще всего смотрели в Украине в 2019 году?
Среди музыкальных видео больше всего просмотров в Украине в 2019 году собрал Артур Пирожков с хитом “Зацепила”, а вся десятка выглядит так:
Топ-10 музыкальных видео 2019 года в Украине
Артур Пирожков - Зацепила (Премьера клипа 2019)
Артур Пирожков - Алкоголичка (Премьера клипа 2019)
Время и Стекло - Дим
Artik & Asti feat. Артем Качер - Грустный дэнс (Official Video)
NK | НАСТЯ КАМЕНСКИХ -- ПOПА КАК У КИМ (OFFICIAL VIDEO)
RASA - Пчеловод | ПРЕМЬЕРА КЛИПА 2019
GAYAZOV$ BROTHER$ - До встречи на танцполе | Official Video
Billie Eilish - bad guy
Jerry Heil - #ОХРАНА_ОТМЄНА (LYRIC VIDEO)
Тима Белорусских - Витаминка (Премьера официального клипа)