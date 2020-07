7 июля 2020, 9:45

Fujitsu стала лидером европейского рейтинга Gartner "Аутсорсинг ЦОД"

Компания Fujitsu восьмой год подряд становится лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant for Data Center Outsourcing and Hybrid Infrastructure Managed Services, Europe исследовательской компании Gartner.



Благодаря обширному портфелю продуктов Fujitsu для мультиоблачных сред и гибридных ИТ, предлагаемому в рамках концепции Your Multi-Cloud, компании могут внедрять сетевые и интеллектуальные решения и преобразовывать свой бизнес, трансформируя корпоративные инфраструктуры, приложения и сервисы. Fujitsu считает, что факт повторного включения компании в список лидеров рейтинга Магический квадрант «Аутсорсинг центров обработки данных и сервисы управления инфраструктурой» компании Gartner является лучшим подтверждением актуальности продуктов и концепции компании, в частности, при решении проблем, с которыми сталкивается большинство организаций при переходе на облачные технологии для обеспечения модернизации и более высокого темпа инноваций.



Gartner оценивает «способность реализации поставленных задач» европейских поставщиков услуг, что, по мнению Fujitsu, отражает многолетний опыт компании в области управления критически важными локальными архитектурами, экспертные знания в сфере мультиоблачных сред и многочисленные проекты, реализуемые со стратегическими партнерами по всему миру. Магический квадрант также анализирует «полноту видения» компаний. Fujitsu считает, что высокая оценка ее работы не только подтверждает стремление компании удовлетворить индивидуальные и новые потребности своих заказчиков, используя подход на основе совместной работы, но и ее инвестиции в инновационные сервисы, включая роботизированную автоматизацию процессов, Интернет вещей и технологию блокчейн, для быстрого достижения результатов.



Fujitsu уделяет особое внимание быстро меняющимся потребностям заказчиков, не просто повышая эффективность работы, а коренным образом трансформируя ее. Заказчики высоко оценивают приверженность Fujitsu к повышению качества обслуживания, стремление наладить прочные партнерские взаимоотношения, большой опыт и исключительную гибкость работы компании. Кроме того, они отметили нацеленность Fujitsu на защищенный хостинг, поддержку миграции и надежность работы ЦОД.



За последний год Fujitsu реализовала совместно с заказчиками множество крупных облачных проектов, включая внедрение платформы для глобальных облачных цифровых рабочих мест и сервисов управления инфраструктурой для группы компаний Wärtsilä, принципиально новую инфраструктуру для финского поставщика пенсионных услуг Keva, призванную ускорить и помочь в управлении DevOps для новых критически важных приложений на базе Microsoft Azure, а также проект с Rice Exchange по использованию облачных вычислений и новых технологий для реализации первой в мире глобальной платформы торговли рисом на основе технологии блокчейн. При поддержке Fujitsu эти крупные компании смогли на практике успешно использовать все преимущества облачных сред, повысить эффективность работы с помощью сетевых технологий, увеличить свою конкурентоспособность за счет внедрения интеллектуальных решений и преобразовать глобальную экономику посредством трансформации внутренних процессов.



Санджив Камбоч (Sanjeev Kamboj), руководитель направления мультиоблачных решений компании Fujitsu в Северо-Западной Европе, говорит: «Я считаю признание от Gartner того, что Fujitsu является лидером в области аутсорсинга центров обработки данных и сервисов управления гибридной инфраструктурой в Европе, отражает то, как мы продолжаем проактивно развиваться и совершенствовать наши мультиоблачные сервисы и решения, чтобы соответствовать быстро меняющимся потребностям заказчиков. Многие компании хотят трансформировать свой бизнес и ожидают быстрых результатов, но часто сталкиваются со сложностями, связанными с их реализацией».



«Способность Fujitsu оперативно предоставить результаты и оказать помочь заказчикам при решении проблем в таких областях, как миграция в облако, интеграция сервисов и модернизация приложений, имела критически важное значение для наших заказчиков, – продолжает Камбоч. – В условиях пандемии вопрос оперативного реагирования на непредсказуемые изменения рынка стал еще более актуальным. Мы реализуем все проекты в тесном сотрудничестве с заказчиками, предлагая решения, которые соответствуют не только их опыту в области мультиоблачных технологий, но и их потребностям. В результате компании полностью уверены в том, что их мультиоблачный или гибридный подход наилучшим образом подходит для достижения поставленных бизнес-задач».