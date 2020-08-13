ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические pos-терминалы

13 августа 2020, 13:15

ПриватБанк запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, которая позволяет оплачивать покупки лицом.

Как сообщил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов, уже сегодня оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, сеть которых банк активно расширяет в торговых точках страны. До конца года ПриватБанк установит в Украине 7 700 биометрических POS-терминалов.



“Будущее теперь еще ближе, оплата лицом, которая еще несколько лет назад считалась фантастикой, доступна всем клиентам ПриватБанка и любым торговцам, - отметил Евгений Васильцов. - У большинства из нас, наверное, сейчас с собой нет даже кошелька, потому что все карты – в смартфоне. Мы идем дальше и сделали общедоступной технологию, которая позволяет делать покупки, если даже забыл дома телефон”.



Для использования сервиса «оплаты лицом» необходимо установить на смартфон обновленное приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.



Чтобы совершить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку “оплатить”. После подтверждения операции пин-кодом выбранной карты, покупка будет оплачена.



FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лиц Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроли, шифрование данных при хранении и передаче.