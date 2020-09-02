Норвежцы все больше погружаются в кризис из-за Covid-19

2 сентября 2020, 11:15

Norwegian Air Shuttle по-прежнему привержен модели недорогих дальнемагистральных перевозок, хотя вопрос выживания авиакомпании кажется под большим вопросом, поскольку пандемия коронавируса продолжает снижать спрос на авиаперелеты и препятствовать процессу финансовой реструктуризации.

Авиакомпания из Осло, которая боролась со слишком большим долгом и низкой прибыльностью до Covid-19, предупредила о «значительном риске того, что компания станет неплатежеспособной и окажется в банкротстве», если ей не удастся достичь соглашения с кредиторами.

Во время разговора с аналитиками по результатам второго полугодия норвежский генеральный директор Якоб Шрам сказал, что компания контролирует ресурсы для продолжения деятельности на данный момент благодаря ряду мер по укреплению своего баланса и ликвидности. Однако «нет никаких сомнений в том, что компании потребуется дополнительная помощь в конце года, если Covid не ослабнет.

Меры по укреплению его финансовой базы в последние месяцы включают предоставление правительством Норвегии гарантии по кредиту в размере 3 миллиардов норвежских крон (340 миллионов долларов США) и обмен многомиллиардных норвежских крон в обмен на долги с участием лизинговых компаний и держателей облигаций перевозчика. Горстка арендодателей, включая AerCap, BOC Aviation, MG Aviation и DP Aircraft Ireland, в настоящее время представляет собой крупнейший блок акционеров, владеющих более 40% акций авиакомпании после того, как они согласились конвертировать 11 миллиардов крон обязательств по аренде в капитал.

Кроме того, в июне Norwegian расторгла контракт с Boeing на закупку оставшейся части заказа на девяносто два 737 Max и пять 787, а также соглашения об обслуживании GoldCare в отношении обоих типов самолетов. Norwegian также подала судебный иск о возврате предоплаты и компенсации убытков компании, связанных с заземлением Max и проблемами двигателя на 787-м.



