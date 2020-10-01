Аппарат миссии ExoMars-2022 отправился во Францию для проведения испытаний

Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина сообщает о том, что аппарат российско-европейской миссии ExoMars-2022 («ЭкзоМарс») отправлен во Францию для дальнейших всесторонних испытаний.
Напомним, что проект «ЭкзоМарс» нацелен на изучение Красной планеты с орбиты и поверхности. Эта миссия предусматривает два этапа, один из которых был реализован в 2016 году: тогда к Марсу направился аппарат, включающий орбитальный модуль TGO и спускаемый модуль Schiaparelli. Первый сейчас собирает научные данные, а второй, к сожалению, разбился при посадке.
На втором этапе проекта к Марсу будет запущена российская посадочная платформа с европейским автоматическим планетоходом. Эту фазу планировалось реализовать в текущем году, но различные сложности и пандемия привели к отсрочке запуска до 2022-го.
До недавнего времени аппарат ExoMars-2022 находился в Турине (Италия), где прошёл ряд интенсивных испытаний — от проверок готовности до сборки, технического обслуживания и испытаний на герметичность. Теперь аппарат прибыл в Канны (Франция): здесь будут организованы тепловые, вакуумные и акустические испытания.
«При проведении всех операций по подготовке модулей к отправке, а также самой транспортировке специалистами российской и европейской команд были предприняты исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19», — говорится в сообщении.
Запуск аппарата миссии ExoMars-2022 намечен на конец сентября или начало октября 2022 года.
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