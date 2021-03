РОМСАТ предлагает 3 месяца контента от Volia в подарок всем покупателям Aiwa

11 марта 2021, 6:53

90 дней* контента от Volia в подарок ко всем телевизоров Aiwa с операционной системой Android



В течение 90 дней наслаждайтесь контентом от Volia. Подарочный пакет включает в себя Volia Sport + Video. Вам будут доступны такие каналы как: Setanta Sports, Футбол 3 в HD качестве, Viasat Sport East и другие.

Просматривать контент можно на 3-х устройствах одновременно10 000 фильмов, сериалов, мультфильмовМатчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы УЕФА**9 спортивных каналов (EXTREME SPORTS CHANNEL, FASTANDFUNBOX HD, FIGHTBOX HD, SETANTA SPORT В HD качества, XSPORT, Viasat Sport, ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ФУТБОЛ 3 в HD качестве, SHAKHTAR TV в HD качестве)4 фильмовых канала (CINE PLUS HD, CINE PLUS HIT HD, CINE PLUS LEGEND, CINE PLUS MIX)6 библиотек (Megogo, Fox Now, ABC, Disney, AMC, Filmbox)Как активировать подарок:Скачать приложение Volia TV и зарегистрироваться по телефону;Ввести промокод указанный на акционной этикетке;Наслаждаться просмотром.Акция «Стартуй с Volia Sport + Video» действует с 21.12.2020 г. по 31.12.2021 г. на территории Украины, за исключением территории, определенной как временно оккупированы.* Условия действуют - 90 дней с даты успешной активации промокода, который указан на наклейке, действует по 31.12.2021 г. При заказе акционного пакета, с использованием программных приложений Воля TV. Информация по состоянию на 21.12.2020 г. ООО «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» предоставляет услуги под торговым знаком Volia.** Наполнение пакета может варьироваться, следите за информацией на сайте volia.com.