Capital One выиграет от роста потребительского спроса в США

6 мая 2021, 12:15

ГК «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американского финансового холдинга Capital One Financial.

По мнению экспертов, ведущие позиции в сегменте кредитования, а также восстановление размера дивидендов и новая программа выкупа акций выступят драйверами роста компании в условиях восстановления американской экономики. Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $167,5, потенциал роста составляет 9,1%.



Capital One Financial — американский диверсифицированный финансовый холдинг, входящий в топ-10 крупнейших банков страны по величине активов. Компания оказывает широкий спектр финансовых услуг и занимает пятое место по объему эмиссии банковских карт в США и второе — по объемам автокредитования.



В исследовании отмечается, что Capital One представил достаточно позитивный финансовый отчет за I квартал 2021 года. Выручка уменьшилась на 1,9% (г/г) до $7,11 млрд, но превысила консенсус-прогноз на уровне $6,9 млрд. Чистая прибыль в январе–марте составила $3,24 млрд против чистого убытка в размере $1,38 млрд за аналогичный период прошлого года. Показатель EPS оказался существенно выше средней оценки аналитиков — на уровне $4,2. «Главным драйвером роста прибыли стало высвобождение резервов на возможные потери по ссудам на сумму $1,6 млрд, что обусловлено улучшением прогнозов в отношении перспектив глобальной экономики», — подчеркивают аналитики «ФИНАМа».



В целом финансовое положение холдинга выглядит весьма устойчивым, резюмируют эксперты: «Объем активов Capital One на конец I квартала составил $425,2 млрд, увеличившись на 7,1% (г/г). Коэффициент достаточности капитала CET1 на уровне 14,6% значительно превышает регуляторный минимум в 10%, а коэффициент покрытия ликвидности (LCR) составляет существенные 139%».



Учитывая сильные позиции банка в сегменте кредитных карт и потребительском банкинге, аналитики «ФИНАМа» прогнозируют, что Capital One сможет получить максимум выгоды от ожидаемого восстановления потребительской и деловой активности в США: «По оценке Федрезерва, ВВП США в 2021 году вырастет на 6,5%, причем уже во второй половине года экономическая активность в стране выйдет на докризисный уровень». Кроме того, благодаря улучшению ситуации в экономике, эксперты ожидают дальнейшего высвобождения резервов на потери по кредитам, что окажет дополнительную поддержку показателям прибыли банка.



Как подчеркивается в записке, важным фактором поддержки для бумаг Capital One выступает возвращение к «доковидным» показателям дивидендных выплат и увеличение объема buyback: «После смягчения ограничений Федрезерва на выплаты акционерам руководство Capital One повысило размер дивиденда за IV квартал до 40 центов на акцию, а также анонсировало новую программу выкупа акций на $7,5 млрд, $490 млн из которых потрачено уже в I квартале 2021 года».