Продлили дистрибьюторский контракт с Edge-Core Networks

Дистрибьюторский контракт с Edge-Core Networks
Компания РОМСАТ успешно продолжила эксклюзивный контракт по дистрибуции сетевого оборудования тайваньского производителя Edge-Core Networks Corporation на 2021. Уже более 12 лет мы работаем и развиваем бренд Edge-Core в Украине. Мы предоставляем официальную гарантию и сервисную поддержку, поддерживаем наличие товара на складе. Стандарты качества работы команды РОМСАТ были высоко оценены производителем в этом году. Спасибо за доверие и сотрудничество! Edge-Core – это всегда высокий уровень!
Спецсвязи до 2022 B2B-портал
Партнерские цены можно увидеть на B2B-портале: b2b.romsat.ua
РОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор Edge-Core Networks в Украине