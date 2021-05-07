Продлили дистрибьюторский контракт с Edge-Core Networks

7 мая 2021, 15:28

Дистрибьюторский контракт с Edge-Core Networks



Компания РОМСАТ успешно продолжила эксклюзивный контракт по дистрибуции сетевого оборудования тайваньского производителя Edge-Core Networks Corporation на 2021. Уже более 12 лет мы работаем и развиваем бренд Edge-Core в Украине. Мы предоставляем официальную гарантию и сервисную поддержку, поддерживаем наличие товара на складе. Стандарты качества работы команды РОМСАТ были высоко оценены производителем в этом году. Спасибо за доверие и сотрудничество! Edge-Core – это всегда высокий уровень!Спецсвязи до 2022 B2B-порталПартнерские цены можно увидеть на B2B-портале: b2b.romsat.uaРОМСАТ - эксклюзивный дистрибьютор Edge-Core Networks в Украине