Компании D-Link и 3Logic Group объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения. 3Logic Group становится дистрибьютором всего модельного ряда D-Link.
Компания 3Logic Group была основана в 2003 году и за 18 лет своей деятельности успела стать одним из крупнейших дистрибьюторов в России и странах СНГ. Основным направлением деятельности компании является дистрибуция компьютерных комплектующих, серверов, ODM продукции, а так же производство серверов и игровых ПК.
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