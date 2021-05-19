19 мая 2021, 10:15

D-Link и 3Logic Group объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения

Компании D-Link и 3Logic Group объявляют о подписании дистрибьюторского соглашения. 3Logic Group становится дистрибьютором всего модельного ряда D-Link.



Компания 3Logic Group была основана в 2003 году и за 18 лет своей деятельности успела стать одним из крупнейших дистрибьюторов в России и странах СНГ. Основным направлением деятельности компании является дистрибуция компьютерных комплектующих, серверов, ODM продукции, а так же производство серверов и игровых ПК.

