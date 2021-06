С 2014 года экспорт IT-услуг вырос в 3 раза

17 июня 2021, 10:45

За 7 лет экспортные поступления в экономику страны от IT-индустрии выросли в 3 раза. Если в 2014 экспорт IT-услуг составлял 1,5 млрд долларов США, то по итогам 2020 — рекордные 5 млрд.

Самый большой скачок роста зафиксировали в 2019 году – тогда экспортные поступления от IT увеличились за год на 30%.



При этом количество инженеров за последние 7 лет выросло также втрое и в 2021 достигло 213 тысяч. Сейчас один IT-специалист приносит в экономику страны более 22 тысяч долларов США в виде экспорта от IT-услуг. Это говорит о том, что развитие IT и экономики Украины связано с ростом квалифицированных инженеров.



“Профессиональный рост IT-специалистов связан как со спросом на более сложные услуги разработки ПО, так и с развитием инженерных талантов. IT-компаниям важно инвестировать в улучшение их навыков и открывать специалистам новые карьерные возможности. К примеру, согласно нашим исследованиям, это одна из основных причин, почему специалисты выбирают нашу компанию”, — комментирует Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологиям, GlobalLogic



Количество инженеров в Украине увеличивается почти на 20% в год. Но потребность в квалифицированных кадрах — более чем на 30% и эта цифра растет. Так согласно статистике анонимной платформы поиска работы в IT Djinni, с начала 2021 года количество вакансий впервые превысило количество кандидатов. В мае на платформе было открыто около 20 тысяч позиций, а соискателей — чуть больше 16 тысяч.



Методология:

Для исследования компания использовала внутреннюю статистику и данные из открытых источников, таких как BRDO, Djinni и другие.