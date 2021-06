Топ кулинарных запросов украинцев и полезные инструменты Google

18 июня 2021, 12:45

Пандемия внесла корректировки в разные сферы нашей повседневной жизни. Многие перешли на удаленный режим работы или обучения и больше времени стали проводить дома ‒ соответственно больше времени уделять приготовлению еды.

Это показывает и статистика Google Поиска в Украине ‒ так, за последние 12 месяцев число поисковых запросов украинских пользователей Google со словом “рецепт” выросло на 29% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Какие же рецепты чаще всего искали украинские пользователи в Google за последний год? Самым популярным рецептом за последние 12 месяцев стал рецепт сырников. Также среди популярных блюд: блины, солянка и шарлотка.



1. Сырники

2. Блины

3. Солянка

4. Шарлотка

5. Лазанья

6. Шуба

7. Пицца

8. Паска

9. Плов

10. Панкейки



Кроме того, в категории “Салаты” самым востребованным среди украинских пользователей Google оказался рецепт салата “Цезарь”. Среди рецептов пирогов лидером стал тертый пирог, а среди тортов ‒ “Наполеон”. Также украинцы активно искали рецепты молочного коктейля и коктейля Маргарита.



Если вам нужно найти новый рецепт, то Google Поиск всегда придет на помощь. Мы предлагаем еще несколько советов, как с помощью инструментов Google сделать ваше время на кухне более продуктивным и интересным.



- Используйте режим поиска в YouTube ‒ и вы получите подборку видео с наглядными пошаговыми рекомендациями по приготовлению тех или иных блюд. Кроме того, когда вы ищите в Google, в результатах помимо сайтов вы сможете увидеть ссылки на видео на YouTube.

- Часто интересные рецепты можно найти на сайтах на незнакомых языках. Даже не владея иностранным языком, на котором написан рецепт, вы сможете легко понять смысл - в Google Chrome есть встроенный Переводчик, который быстро переведет весь текст сайта на понятный язык прямо на странице сайта.

- С помощью Поиска Google можно сразу получить быстрые ответы ‒ краткую информацию с ответом на запрос ниже поисковой строки без необходимости заходить на сайты: калькулятор, конвертер единиц измерения, количество калорий. Вы даже можете голосом установить таймер на определенное время.

- Часто в иностранных рецептах указан объем или вес в унциях или других единицах, и Google легко поможет перевести одну меру веса или объема в другую. При этом, ответ будет показан сразу после строки поиска. Введите, например, “1 унция в мл” ‒ и получите ответ “1 американская унция = 29.5735296 мл”.

- Вы собрались готовить, скажем, киш со шпинатом и рикоттой, а вот рикотты у вас под рукой не оказалось. Воспользуйтесь Картами Google, чтобы найти ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Для этого в поиске на Картах введите или скажите голосом “купить рикотту рядом”, и вы увидите на карте ближайшие магазины, где можно купить этот продукт. Особенно это может пригодиться, если вы находитесь в незнакомом районе.

- Если вам на глаза попался незнакомый продукт, помочь его идентифицировать может приложение Google Объектив. Наведите камеру на объект, и приложение определит, что перед вами (он даже отличит петрушку от кинзы). Помимо этого Google Объектив умеет переводить тексты в режиме реального времени, находить информацию про места и объекты вокруг вас.

- Чтобы готовить на кухне было веселее, включите плейлист или радиостанцию “Music for cooking” на YouTube Music. Или же найдите свою любимую песню и из выпадающего меню выберите функцию “Включить радиостанцию” ‒ YouTube Music автоматически подберет вам похожие песни.

- Чтобы сохранить все интересные рецепты в одном месте, воспользуйтесь функцией “Подборки” в приложении Google на своем смартфоне. Функция позволяет создавать тематические коллекции из ссылок, фото или видео и получать быстрый доступ к нужной информации. Доступ к своим коллекциям можно получить и на компьютере, открыв страницу www.google.com/collections

- Google Keep ‒ удобное приложение для создания заметок. Записывайте идеи и планы, составляйте списки покупок и получайте своевременные напоминания. Вы можете сфотографировать рецепт или документ, чтобы потом быстро найти снимок в Google Keep.