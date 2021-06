Новые модели inext TV5 и inext TV5 Ultra уже доступны для заказа в Украине

17 июня 2021, 8:45

Модели inext TV5 и inext TV5 Ultra имеют минималистичный, стильный дизайн, который будет хорошо выглядеть в любом интерьере.



Обе приставки работают на операционной системе Android 10, которая имеет современный и удобный интерфейс и отличается высокой стабильностью и производительностью.



Просматривайте фильмы, национальные каналы и сериалы через предустановленные ТВ-сервисы. Море видеоконтента, популярных музыкальных клипов, или же онлайн-трансляции, смотрите на YouTube. Благодаря установленному Play Market вы сможете загружать множество приложений и игр. Наслаждайтесь любимый контентом в удобное для вас время.

Основные характеристики:Чипсет: Allwinner H313ARM v8 Cortex-A53Quad-Core up to 1.6 GHzГрафический процессор: ARM Mali-G31 MP2Встроенная память: 8 GB eMMCОперативная память: 1 GB DDR3Операционная система: Android 10 (AOSP)Wi-Fi: двухдиапазонные 2.4 / 5 GHz Wi-Fi b / g / n (IEEE 802.11n)Ethernet (RJ45): LAN 100Mb/sОсновные характеристики:Чипсет: Allwinner H313ARM v8 Cortex-A53Quad-Core up to 1.6 GHzГрафический процессор: ARM Mali-G31 MP2Встроенная память: 16 GB eMMCОперативная память: 2 GB DDR3Операционная система: Android 10 (AOSP)Wi-Fi: двухдиапазонные 2.4 / 5 GHz Wi-Fi b / g / n (IEEE 802.11n)Ethernet (RJ45): LAN 100Mb / s