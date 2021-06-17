Новые модели inext TV5 и inext TV5 Ultra уже доступны для заказа в Украине

Модели inext TV5 и inext TV5 Ultra имеют минималистичный, стильный дизайн, который будет хорошо выглядеть в любом интерьере.
Обе приставки работают на операционной системе Android 10, которая имеет современный и удобный интерфейс и отличается высокой стабильностью и производительностью.
Просматривайте фильмы, национальные каналы и сериалы через предустановленные ТВ-сервисы. Море видеоконтента, популярных музыкальных клипов, или же онлайн-трансляции, смотрите на YouTube. Благодаря установленному Play Market вы сможете загружать множество приложений и игр. Наслаждайтесь любимый контентом в удобное для вас время.
inext TV 5
Основные характеристики:
Чипсет: Allwinner H313
ARM v8 Cortex-A53
Quad-Core up to 1.6 GHz
Графический процессор: ARM Mali-G31 MP2
Встроенная память: 8 GB eMMC
Оперативная память: 1 GB DDR3
Операционная система: Android 10 (AOSP)
Wi-Fi: двухдиапазонные 2.4 / 5 GHz Wi-Fi b / g / n (IEEE 802.11n)
Ethernet (RJ45): LAN 100Mb/s
inext TV 5 Ultra
Основные характеристики:
Чипсет: Allwinner H313
ARM v8 Cortex-A53
Quad-Core up to 1.6 GHz
Графический процессор: ARM Mali-G31 MP2
Встроенная память: 16 GB eMMC
Оперативная память: 2 GB DDR3
Операционная система: Android 10 (AOSP)
Wi-Fi: двухдиапазонные 2.4 / 5 GHz Wi-Fi b / g / n (IEEE 802.11n)
Ethernet (RJ45): LAN 100Mb / s