Коллективный иммунитет и культ еды в США поддержат котировки акций Darden

22 июля 2021, 9:45

Финансовая группа «ФИНАМ» провела исследование инвестиционной привлекательности американской ресторанной сети Darden Restaurants.

По мнению аналитиков, основными драйверами роста акций эмитента станут стремительное восстановление экономики США, массовая вакцинации и низкая закредитованность компании. Бумаги Darden Restaurants рекомендуется «Покупать» с целевой ценой $191,57, потенциал роста составляет 42%.



Darden Restaurants — американская сеть ресторанов и кафе, в портфель которой входят восемь компаний с более чем 1800 заведениями. Занимает пятое место в мире среди ресторанных сетей по выручке, уступая лишь таким гигантам, как Starbucks, McDonald’s, Subway и Yum China.



Как отмечается в исследовании, результаты ресторанной сети за IV квартал оказались более чем внушительными: выручка взлетела на 79,45% и составила $2,28 млрд, EBITDA превысила $412,5 млн против $109,3 млн убытка за аналогичный период прошлого года, чистая прибыль достигла отметки в $269,3 млн.



«Разумеется, высокие темпы роста во многом связаны с очень низкой базой сравнения — период с марта по май 2020 года был фактически пиком неопределенности и страха в отношении пандемии. Однако рост метрик указывает на восстановление культа походов в рестораны в США, и тенденция будет только ускоряться по достижении у населения коллективного иммунитета», — объясняют аналитики «ФИНАМа». Сейчас, по разным оценкам, вакцинировались от COVID-19 около половины американцев, для достижения коллективного иммунитета показатель должен вырасти до 70%.



По мнению экспертов, важным драйвером опережающих темпов роста капитализации Darden Restaurants также станет колоссальная помощь населению со стороны правительства США, что подстегнет рост ВВП страны. Ресторанная сеть сильно выигрывает при реализации сценария возвращения к нормальной жизни, восстановления американской экономики и победы над COVID-19, уверены в «ФИНАМе»: «По прогнозам, в следующем году чистая прибыль компании подскочит более чем на 55%, выручка — на 30,72%, а EBITDA — более чем на 50%».



Дополнительную инвестиционную привлекательность акциям придает низкая закредитованность компании, подчеркивается в исследовании: «Согласно последнему финансовому отчету, эмитент имеет отрицательный чистый долг, а доля долгосрочного долга к капиталу составляет всего 24,8%. Для сравнения, средний показатель превышает 160%».



Аналитики финансовой группы также указывают на высокий уровень профессиональной этики Darden Restaurants: на протяжении последних пяти лет компания имеет наивысший рейтинг Controversies. «Это указывает на кристально чистую репутацию в таких вопросах, как коррупция, нарушение этических норм и жалобы со стороны клиентов», — говорят эксперты.



Недавно компанией была утверждена новая программа обратного выкупа акций на $500 млн: с учетом уже проведенного выкупа оставшийся объем байбэка составляет более $460 млн, что окажет поддержку курсу акций. Кроме того, Darden Restaurants регулярно выплачивает дивиденды — ожидаемая дивидендная доходность (NTM) составляет 2,28%.