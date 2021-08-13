13 августа 2021, 10:15

Акции сырьевого сектора продолжат расти на фоне перехода к "зеленой" экономике

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» представило стратегию по сырьевому сектору. Эксперты считают, что по мере восстановления ценового баланса на рынках базовых материалов не исключена коррекция. Вместе с тем переход экономики на «зеленые» рельсы в перспективе поддержит бумаги лидеров индустрии. Среди российских производителей стоит обратить внимание на акции «Норникеля», «РУСАЛа», «Полюса», Polymetal.



Цены на продукцию сырьевого сектора остаются вблизи исторических максимумов, а переход к безуглеродной экономике и глобальный курс на возобновляемые источники энергии только подстегивают рост потребления. На этом фоне металлурги и химики наращивают мощности, а горнодобывающие компании активизируют разработку новых месторождений и расширение имеющихся. Однако, по прогнозам аналитиков «ФИНАМа», уже к концу года предложение может вновь превысить спрос, ценовой баланс будет восстановлен, и в бумагах сырьевого сектора может начаться коррекция. Давление на котировки оказывают также меры по защите внутренних рынков: например, временные пошлины на экспорт металлов в России или углеродные таможенные сборы, анонсированные в Евросоюзе. «Динамика акций производителей первичных материалов уже сейчас начинает заметно отставать от цен на их продукцию, несмотря на сильную финансовую отчетность эмитентов и хорошую дивидендную доходность», — отмечается в аналитической записке.



Тем не менее российские сталелитейные компании НЛМК, «Северсталь» и ММК сохраняют свою привлекательность, говорится в исследовании: «Преимуществом российских металлургов остаются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам». Одновременно долгосрочным драйвером для акций сектора выступает переход к «зеленой» экономике, обеспечивающий рост спроса на продукцию на длительном горизонте.



Привлекательным также выглядит «Норникель», занимающий первое место в мире по производству палладия и никеля с долей рынка 41% и 14% соответственно. Эксперты объясняют это тем, что рынок палладия остается дефицитным, а его перспективы связаны с устойчивой динамикой выпуска автомобилей с ДВС (палладий применяется в производстве катализаторов, снижающих уровень выбросов) и гибридных машин. В свою очередь, самым быстрорастущим потребителем никеля является производство аккумуляторных элементов и батарей, мировой спрос на которые только в прошлом году увеличился более чем на 10%. Аналитики рекомендуют «Покупать» бумаги «Норникеля» с целевой ценой 31 738 рублей, потенциал роста составляет 25%.



В первой половине 2021 года глобальное производство алюминия выросло год к году на 5,7% до 33,8 млн тонн. Мировой спрос на первичный алюминий вырос за это время на 11,9% до 33,9 млн тонн, благодаря чему на рынке образовался дефицит. В этой связи интересными выглядят бумаги «РУСАЛА», на заводах которого производится 100% российского первичного алюминия, напоминают аналитики: «Компания намерена продвигать свою продукцию как абсолютно чистую от углеродных выбросов, что с опережением создает ей большие преимущества на рынке». Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 61,5 рубля, потенциал роста оценивается в 18,6%.



Также эксперты прогнозируют, что акции золотодобывающих компаний, которые можно считать страховочной частью портфеля, могут «выстрелить» к концу года, если на перегретых финансовых рынках начнется бегство от риска. В этой связи привлекательными выглядят бумаги «Полюса», считают аналитики: «Это компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, к тому же демонстрирующая высокую эффективность бизнеса». Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 17 363 рубля, потенциал роста составляет 25%.

