Акции сырьевого сектора продолжат расти на фоне перехода к "зеленой" экономике

Аналитическое управление ФГ «ФИНАМ» представило стратегию по сырьевому сектору. Эксперты считают, что по мере восстановления ценового баланса на рынках базовых материалов не исключена коррекция. Вместе с тем переход экономики на «зеленые» рельсы в перспективе поддержит бумаги лидеров индустрии. Среди российских производителей стоит обратить внимание на акции «Норникеля», «РУСАЛа», «Полюса», Polymetal.
Цены на продукцию сырьевого сектора остаются вблизи исторических максимумов, а переход к безуглеродной экономике и глобальный курс на возобновляемые источники энергии только подстегивают рост потребления. На этом фоне металлурги и химики наращивают мощности, а горнодобывающие компании активизируют разработку новых месторождений и расширение имеющихся. Однако, по прогнозам аналитиков «ФИНАМа», уже к концу года предложение может вновь превысить спрос, ценовой баланс будет восстановлен, и в бумагах сырьевого сектора может начаться коррекция. Давление на котировки оказывают также меры по защите внутренних рынков: например, временные пошлины на экспорт металлов в России или углеродные таможенные сборы, анонсированные в Евросоюзе. «Динамика акций производителей первичных материалов уже сейчас начинает заметно отставать от цен на их продукцию, несмотря на сильную финансовую отчетность эмитентов и хорошую дивидендную доходность», — отмечается в аналитической записке.
Тем не менее российские сталелитейные компании НЛМК, «Северсталь» и ММК сохраняют свою привлекательность, говорится в исследовании: «Преимуществом российских металлургов остаются хорошая обеспеченность сырьем и ресурсами, низкий уровень долга, высокая дивидендная доходность и общая недооценка относительно зарубежных эмитентов, сопоставимых по ключевым мультипликаторам». Одновременно долгосрочным драйвером для акций сектора выступает переход к «зеленой» экономике, обеспечивающий рост спроса на продукцию на длительном горизонте.
Привлекательным также выглядит «Норникель», занимающий первое место в мире по производству палладия и никеля с долей рынка 41% и 14% соответственно. Эксперты объясняют это тем, что рынок палладия остается дефицитным, а его перспективы связаны с устойчивой динамикой выпуска автомобилей с ДВС (палладий применяется в производстве катализаторов, снижающих уровень выбросов) и гибридных машин. В свою очередь, самым быстрорастущим потребителем никеля является производство аккумуляторных элементов и батарей, мировой спрос на которые только в прошлом году увеличился более чем на 10%. Аналитики рекомендуют «Покупать» бумаги «Норникеля» с целевой ценой 31 738 рублей, потенциал роста составляет 25%.
В первой половине 2021 года глобальное производство алюминия выросло год к году на 5,7% до 33,8 млн тонн. Мировой спрос на первичный алюминий вырос за это время на 11,9% до 33,9 млн тонн, благодаря чему на рынке образовался дефицит. В этой связи интересными выглядят бумаги «РУСАЛА», на заводах которого производится 100% российского первичного алюминия, напоминают аналитики: «Компания намерена продвигать свою продукцию как абсолютно чистую от углеродных выбросов, что с опережением создает ей большие преимущества на рынке». Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 61,5 рубля, потенциал роста оценивается в 18,6%.
Также эксперты прогнозируют, что акции золотодобывающих компаний, которые можно считать страховочной частью портфеля, могут «выстрелить» к концу года, если на перегретых финансовых рынках начнется бегство от риска. В этой связи привлекательными выглядят бумаги «Полюса», считают аналитики: «Это компания с самыми низкими затратами на унцию добытого золота, к тому же демонстрирующая высокую эффективность бизнеса». Акции эмитента рекомендуется «Покупать» с целевой ценой 17 363 рубля, потенциал роста составляет 25%.
Последние новости
- Софт | Сегодня, 15:45
Mi 360° Home Security Camera и Xiaomi Home получили сертификаты Kitemark
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
SVEN анонсировала новую полностью беспроводную гарнитуру Е-700B
- Железо | Сегодня, 14:15
Новые QNAP TS-hx77XU - 16 и 24 дисковых отсека, 8‑ядерный процессор AMD Ryzen 7
- Софт | Сегодня, 13:45
Материнские платы MSI серий 500 и 400 поддерживают новые процессоры Ryzen 5000 G
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Продажи продукции Hisense выросли на 209%
- Интернет | Сегодня, 13:05
Новости футбола, которые интересно знать
- Технологии | Сегодня, 12:45
Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Сименс" создал инновационную рабочую среду в рамках концепции New Normal
- Бизнес | Сегодня, 11:45
Treolan – новый дистрибьютор Fujitsu
Последние материалы
- Аналитика | 2 августа, 17:47
Самое интересное за неделю. Выпуск №67-68 - скидки на FOXTROT.UA до 70% и анонс ОРРО Enco Buds в Украине
- Обзоры | 20 июля, 13:03
XIAOMI Mi Robot Vacuum-Mop Essential (STYTJ01ZHM) – твой очень умный пылесос со смартфона!
- Аналитика | 19 июля, 9:29
Maxxter JET и SPEEDY GT - "короли" городских дорог!
- Аналитика | 18 июля, 9:07
Самое интересное за неделю. Выпуск №66 - скидки на Y31, Y20, X50 Pro, V21 и V21e и регистрация на Renovators 2021
- Аналитика | 16 июля, 13:54
Western Digital Ultrastar Data60: компания StarLightMedia Production делится опытом использования системы хранения
- Аналитика | 16 июля, 9:36
Как выбрать газовую плиту
- Аналитика | 10 июля, 17:09
Самое интересное за неделю. Выпуск №65 - Фокстрот анонсировал скидки до минус 50%
- Обзоры | 1 июля, 15:53
Gembird 3DP-GEMMA - твой первый домашний 3D-принтер
- Фотогалереи | 30 июня, 22:58
Корпус Corsair iCUE 7000X RGB оснащён тремя стеклянными панелями
Популярные новости
- Гаджеты | 10 августа, 12:45
OPPO объявляет старт продаж TWS наушников Enco Free2 5.00
- Софт | Сегодня, 15:45
Mi 360° Home Security Camera и Xiaomi Home получили сертификаты Kitemark 0.00
- Гаджеты | Сегодня, 14:45
SVEN анонсировала новую полностью беспроводную гарнитуру Е-700B 0.00
- Железо | Сегодня, 14:15
Новые QNAP TS-hx77XU - 16 и 24 дисковых отсека, 8‑ядерный процессор AMD Ryzen 7 0.00
- Софт | Сегодня, 13:45
Материнские платы MSI серий 500 и 400 поддерживают новые процессоры Ryzen 5000 G 0.00
- Бизнес | Сегодня, 13:15
Продажи продукции Hisense выросли на 209% 0.00
- Интернет | Сегодня, 13:05
Новости футбола, которые интересно знать 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:45
Мониторы c функционалом защиты зрения BenQ Eye-Care от BenQ 0.00
- Технологии | Сегодня, 12:15
"Сименс" создал инновационную рабочую среду в рамках концепции New Normal 0.00