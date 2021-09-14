Волна Covid-19 в США пошла на спад

14 сентября 2021, 11:45

Главным событием для мировых рынков в этом месяце станет заседание ФРС, на котором может быть объявлено о начале сворачивания программы покупки активов.

Поэтому в ближайшие дни инвесторы будут следить за данными по августовской динамике потребительских цен и недельным данным по числу заявок на пособие по безработице, поскольку инфляция и ситуация на рынке труда являются основными факторами, которые могут оказать влияние на решение регулятора.



Индекс МосБиржи по итогам основной торговой сессии взял новый рекорд, прибавив 0,96% до 4041,2 пункта, а долларовый Индекс РТС подскочил на 1,50% до 1751,1 пункта.



Лидером роста в России стал нефтегазовый сектор. Акции «Новатэка» подорожали на 4%, «Роснефти» – на 2,8%, «Газпром нефти» – на 2,1%, «Татнефти» – на 1,9%, «Лукойла» – на 1,7%, «Газпрома» – на 1,4%. Неплохо также смотрелись бумаги «Магнита» (+2,7%), «НЛМК» (+1,7%), «РусГидро» (+1,4%) и «Северстали» (+1,2%). Заметно подешевели акции «Полюса» (-1,1%), «Мосбиржи» (-0,6%), «Полиметалла» (-0,5%).



«Банк Санкт-Петербург» представил сильный отчет по РСБУ за 8 месяцев 2021 года, показав двукратный рост чистой прибыли в годовом выражении до 10,2 млрд руб. при рентабельности капитала (ROE) на уровне 16,8%. На этом фоне акции банка выросли в цене на 0,8%. Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».



С технической точки зрения Индекс МосБиржи на дневном графике движется в рамках локального восходящего канала. Мы ожидаем продолжения подъема к верхней границе фигуры, в район 4060 пунктов, где, вероятно, будет встречено сопротивление.



Американские фондовые индексы в среднем умеренно повышаются в понедельник, корректируясь после предыдущего снижения, ставшего самым существенным за последние три месяца. Позитивным фактором для рынка стали сообщения об определенном улучшении эпидемиологической ситуации в стране. Число новых случаев заражения Covid-19 в США на прошлой неделе снизилось более чем на 10% от пика, зафиксированного в рамках текущей волны пандемии. Как ожидается, объявленный ранее президентом США Джо Байденом новый план вакцинации поможет сдержать дальнейшее распространение коронавируса в стране. Инвесторы ожидают, что ФРС и правительство США продолжат осуществлять поддержку экономики, что также благоприятно влияет на рыночные настроения.



По состоянию на 19:15 мск индекс «голубых фишек» Dow Jones Industrial Average вырос на 0,74% до 34 862,5 пункта. Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 незначительно повысился на 0,05% до 4 460,9 пункта, в свою очередь индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite показывает сопоставимое символическое снижение на 0,04% до 15 109,1 пункта.



Цена акций Apple, входящих в состав стратегии «US. Сбалансированная», выросла на 0,6% в преддверии завтрашней презентации компании, на которой, как ожидается, будет представлена новая линейка iPhone.



Капитализация службы экспресс-доставки United Parcel Service увеличилась на 0,5% после того, как компания сообщила о приобретении краудсорсинговой онлайн-платформы Roadie, позволяющей доставлять товары день в день.



Между тем расписки китайского гиганта электронной коммерции Alibaba Group подешевели на 1,1% на новости о том, что власти Китая намерены разделить принадлежащий компании платежный сервис Alipay. Видимо, за компанию сильно просели в стоимости торгующиеся в США бумаги ряда других китайских технологических лидеров, включая Bilibili (-3%) и Tencent (-1,6%).