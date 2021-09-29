ФРС: сокращение объемов QE может начаться уже в ноябре

29 сентября 2021, 10:15

На заседании 21-22 сентября ФРС ожидаемо сохранила ставку в диапазоне 0-0,25% и объемы покупки активов (не менее $120 млрд в месяц).

При этом в тексте заявления сказано, что при развитии экономической ситуации в соответствии с прогнозом вскоре может потребоваться сокращение темпа выкупа активов. На пресс-конференции глава ФРС Дж. Пауэлл пояснил, что решение об этом может быть принято уже на следующем заседании 2-3 ноября, а завершиться программа может к середине будущего года.

Не менее важным сигналом стал новый график dot plot, в соответствии с которым половина (9 из 18) членов комитета по открытым рынкам ФРС ждет теперь первого повышения ставки уже в 2022 г., а медианный прогноз предполагает на конец 2023 года ставку 1%, а на конец 2024 года – 1,8%. График индивидуальных прогнозов траектории процентной ставки отражает значительный разброс мнений в руководстве ФРС и не является прогнозом Центробанка. Тем не менее, на наш взгляд, он дает несколько более жесткий сигнал, чем ожидал услышать рынок. Хотя первая реакция финансовых рынков была вполне позитивной – американские фондовые индексы завершили вчерашнюю сессию в заметном плюсе, – мы полагаем, что если рынок поверит в новую траекторию ставок ФРС, в перспективе можно ожидать укрепления курса доллара к мировым валютам, что может оказывать давление на цены рисковых активов. Особенно это может относиться к ЕМ.







