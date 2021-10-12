Укрепление доллара замедлилось после выхода отчета по рынку труда в США

12 октября 2021, 12:15

На минувшей неделе доллар США торговался вблизи своих годовых максимумов, однако в пятницу перешел к снижению после публикации отчета по американскому рынку труда.

По итогам торговой пятидневки индекс DXY прибавил 0,03%, поднявшись до отметки 94,079, а курс EUR/USD снизился на 0,16% до уровня 1,15738.



На мировых рынках сохранялись ожидания скорого старта tapering в США, что способствовало росту доходностей американских казначейских облигаций и оказывало поддержку доллару. Доходность по 10-летним UST обновила в минувшую пятницу четырехмесячный максимум, достигнув отметки 1,617%, а доходность 2-летних госбумаг поднималась до отметки 0,324%, что стало рекордным значением с марта 2020 года.



Однако после публикации отчета по рынку труда в США настроения в отношении доллара заметно изменились. В сентябре количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 194 тыс., что стало минимальным значением за последний год и оказалось значительно хуже ожиданий аналитиков в 500 тыс. В то же время уровень безработицы снизился в рассматриваемом периоде на 0,4 п. п. до 4,8%, против консенсус-прогноза в 5,1%. Однако это отчасти было связано с сокращением численности рабочей силы, что ухудшило один из важных показателей занятости – соотношение численности рабочей силы к экономически активному населению. В этом свете перспективы начала сокращения QE на ближайшем заседании ФРС становятся менее определенными, что привело к торможению восходящего тренда по доллару.



Опубликованная на минувшей неделе макроэкономическая статистика по США, Германии и еврозоне носила смешанный характер.



Так, в США промышленные заказы выросли в августе на 1,2% (м/м) в сравнении с приростом на 0,7% (м/м) месяцем ранее, превысив консенсус-прогноз в +1,0% (м/м). Дефицит торгового баланса расширился в августе до $73,3 млрд против $70,3 млрд по итогам июля, тогда как аналитики прогнозировали дефицит на уровне $70,5 млрд. Сентябрьское значение индекса деловой активности в сфере услуг было пересмотрено вверх на 0,5 п. п. до 54,9 пункта, что оказалось на 0,2 п. п. ниже августовского результата. Индекс PMI в непроизводственном секторе от ISM вырос в сентябре на 0,2 п. п. до 61,9 пункта, тогда как аналитики ожидали снижения до 60 пунктов. Количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 326 тыс. против предыдущего результата в 364 тыс. и консенсус-прогноза в 348 тыс.



В Германии промышленные заказы снизились в августе на 7,7% (м/м) в сравнении с приростом на 4,9% (м/м) месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали сокращения на 2,1% (м/м). Промышленное производство снизилось в августе на 4% (м/м), что также оказалось хуже консенсус-прогноза в ‑0,4% (м/м) и предыдущего результата в +1,3% (м/м). Окончательная оценка по индексу PMI в сфере услуг за сентябрь была пересмотрена вверх на 0,2 п. п. до 55,5 пункта, против 60 пунктов по итогам августа. Сальдо торгового баланса сложилось в августе на уровне 10,7 млрд евро против 17,9 млрд евро месяцем ранее.



В еврозоне индекс цен производителей вырос в августе на 1,1% (м/м) против прироста на 2,5% (м/м) месяцем ранее, тогда как аналитики прогнозировали рост на 1,3% (м/м). Розничные продажи увеличились по итогам августа на 0,3% (м/м) после сокращения на 2,6% (м/м) в июле, что, однако, оказалось хуже консенсус-прогноза в +0,8% (м/м). Окончательная сентябрьская оценка по индексу деловой активности в сфере услуг была повышена на 0,1 п. п. до 56,2 пункта против 59 пунктов месяцем ранее.



На предстоящей неделе необходимо обратить внимание на публикацию в США данных по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS, инфляции, индексу цен производителей, индексам экспортных и импортных цен, индексу деловой активности в производственном секторе NY Empire State, индексу доверия потребителей от Мичиганского университета и объему товарно-материальных запасов на оптовых складах. В Германии станут известны данные по индексу оптовых цен, индексу экономических настроений от ZEW и инфляции, а в еврозоне – по промышленному производству, индексу экономических настроений от ZEW, регистрации новых автомобилей и сальдо торгового баланса.