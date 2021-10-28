Китайский фондовый рынок остается под давлением негативных новостей

28 октября 2021, 9:45

Азиатские фондовые индексы в начале торгов российского рынка находятся под давлением негативных новостей.

В фокусе внимания инвесторов — информация о вспышках коронавируса, обострение напряженности между США и Китаем, а также прогнозы по корпоративным прибылям в IV квартале. Акции технологических компаний Китая падают на фоне возобновления напряженности в отношениях с США, которые заблокировали работу China Telecom. Впрочем, фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 торгуются нейтрально на фоне позитивных отчетов крупных технологических компаний США, вышедших на постмаркете.



Также на китайский фондовый рынок оказывает влияние долговой кризис в секторе недвижимости. Власти Китая приказали миллиардеру Хуэй Ка Яну использовать свое личное состояние, чтобы снизить долговую нагрузку China Evergrande Group. Между тем один из ведущих китайских регуляторов призвал компании «активно готовиться» к выплатам по офшорным облигациям. Также оптимизма на китайском рынке не прибавили новости о том, что власти страны заявили о начале ревизий и проверок на незаконных хранилищах угля, — на этом фоне фьючерсы на уголь в Поднебесной упали на 10%.



На российском рынке ряд компаний опубликовали корпоративные отчетности. Так, X5 Group в III квартале увеличила чистую прибыль в годовом выражении на 14,2% до 13,6 млрд рублей, скорректированный показатель EBITDA вырос на 9,2% до 42,8 млрд рублей, выручка компании подскочила на 11,7% до 543,6 млрд рублей. При этом акции ретейлера после отчетности не смогли продолжить рост последних дней и скорректировались на 0,91%.



«Полиметалл» отчитался о снижении производства в III квартале на 8% в годовом выражении до 437 тысяч унций золотого эквивалента, при этом выручка сократилась на 7% до $819 млн. Кроме того, компания подтвердила производственный план на 2021 год в объеме 1,5 млн унций золотого эквивалента. Однако по итогам торгов акции золотодобытчика снизились на 3,45% на фоне коррекции сектора и цен на драгоценные металлы.



