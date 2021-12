ПриватБанк запускає “Термінал” – рішення для прийому безконтактних платежів

14 декабря 2021, 9:45

ПриватБанк у партнерстві з компанією Visa оголосили про запуск в Україні рішення “Термінал” на основі Tap to Phone – технології, що перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційної системи Android, оснащені NFC-чіпом, на повноцінний POS-термінал.

Відтепер, будь-який бізнес матиме можливість залучитися до цифрової економіки – достатньо лише завантажити необхідний застосунок.



Оскільки все більше покупців надають перевагу безконтактній оплаті будь-де, інноваційне рішення “Термінал” на основі технології Tap to Phone відкриває нові, ширші можливості для мікро та малого бізнесу.



“Технологія Tap to Phone – це простий та водночас зручний спосіб для мікро- і малих підприємців, які сильно залежать від готівки, залучитися до цифрової економіки. Це фінансово вигідне рішення спроможне забезпечити клієнтам безконтактну оплату, значно спрощуючи ведення бізнесу у будь-якому місці, у будь-який час”, – зазначила Віра Платонова, старша віцепрезидентка і директорка регіонального підрозділу Visa в Україні, Грузії, країнах СНД і Південно-Східної Європи.



Щоб скористуватися рішенням, підприємцям потрібно завантажити додаток “Термінал”, зареєструватися та вказати усі необхідні дані користувача. Для використання рішення “Термінал”, мобільний телефон або планшет на базі Android 8.0 та вище, має бути оснащений NFC-чіпом із вимкненим root-доступом (правами суперкористувача) або доступом розробника.



“Сьогодні ми виходимо до клієнтів мікробізнесу з клієнтоорієнтованою технологією, побудованою з урахуванням особливостей роботи та очікувань реальних підприємців – таких, як, наприклад, продавець квітів у переході в метро “Майдан незалежності”. Відтепер для підключення до справжнього еквайрингу нічого не потрібно додатково робити і чекати. Повноцінним POS-терміналом може стати звичайний смартфон. І це дуже вигідне рішення: комісія за еквайринг при використанні рішення “Термінал” складе всього 1,7%”, – повідомив заступник голови правління ПриватБанку Разван Мунтеану.



Tap to Phone побудована на основі EMV – міжнародного стандарту оплати банківськими картками, коли кожна транзакція містить динамічну криптограму (“токен”), яку неможливо використати повторно. Ця технологія дозволяє фінансовим інституціям та фінтех-компаніям побудувати власний еквайрінг, запропонувавши своїм клієнтам сервіс прийому оплати на смартфон з такими ж протоколами захисту, як-от у звичайного POS-термінала. Водночас мобільні девайси матимуть додатковий рівень біометричної автентифікації.



Там, де раніше використовувалася виключно готівка, покупці також зможуть повноцінно насолодитися усіма перевагами безконтактної оплати: під час щоденних поїздок, прогулянок або розваг, спільного збору коштів та безлічі інших сценаріїв використання найбільш зручного та безпечного способу оплати від Visa.