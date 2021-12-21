Micron увеличила выручку на треть, акции выросли в цене на 7%

21 декабря 2021, 9:15

Инвесторы с тревогой ждут каждого квартального отчёта производителей микросхем памяти, поскольку опасаются, что цикл роста сменится фазой насыщения рынка, и цены на память устремятся вниз, увлекая за собой финансовые показатели компаний этого сектора. В случае с Micron Technology говорить о подобном переломе рано, поскольку первый фискальный квартал она завершила с результатами, превосходящими ожидания рынка.

Курс акций Micron сразу же вырос на 7 %, хотя сезонные тенденции формально определили последовательное снижение основных финансовых показателей. Так, выручка снизилась на 7 % по сравнению с предыдущим кварталом, до $7,7 млрд, хотя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдался рост на 33 %. Второго декабря в календаре компании завершился первый квартал 2022 фискального года, в соответствующем трёхмесячном периоде выручка Micron на 73 % определялась реализацией микросхем оперативной памяти. Последовательно она сократилась на 8 %, но выросла на 38 % в годовом сравнении. Объёмы поставок микросхем DRAM за период последовательно сократились на 5‒6 %, средняя цена реализации снизилась на несколько процентов по сравнению с предыдущим кварталом.



Реализация микросхем твердотельной памяти в минувшем квартале определяла выручку Micron лишь на 24 %. На этом направлении наблюдалось последовательное снижение выручки на 5 % и её повышение в годовом сравнении на 19 %. В натуральном выражении объёмы поставок по сравнению с предыдущим кварталом почти не изменились, средние цены снизились последовательно на 5‒6 %. Основная часть твердотельной памяти, выпускаемой Micron, сейчас имеет 176-слойную компоновку. Переход на технологию производства памяти с замещающим затвором осуществлён успешно.



Руководство Micron Technology ожидает, что по итогам календарного 2021 года спрос на оперативную память в целом по отрасли увеличится на 20 с небольшим процентов, на твердотельную память — на значение, близкое к 40 процентам. В следующем году спрос на DRAM вырастет на 15‒19 %, на память типа NAND — примерно на 30 %. Компания будет прилагать усилия к тому, чтобы сохранить приемлемый баланс спроса и предложения, поэтому сумму капитальных затрат в следующем году ограничит диапазоном от $11 до $12 млрд.



В целом, говоря о перспективах победы над дефицитом чипов, руководство Micron указывает на способность рынка достичь равновесия к концу 2022 года. Самой компании пришлось перейти на долгосрочные контракты с собственными поставщиками, чтобы обеспечить более прогнозируемые поставки. Почти 75 % выручки компании сейчас формируется годовыми контрактами с клиентами, хотя всего пять лет назад они составляли всего 10 % выручки. Во втором фискальном квартале, который уже начался, Micron ожидает выручить от $7,3 до $7,7 млрд, и подобные ожидания в немалой степени определили оптимизм инвесторов, вызвавший рост курса акций Micron на 7 % после публикации квартальной отчётности.



Поставки памяти для центров обработки данных увеличили профильную выручку Micron на 70 %, но автомобильное направление обеспечило прирост выручки на 25 % в годовом сравнении. В следующем году на рынок должны выйти электромобили с поддержкой автономности третьего уровня, некоторые из них будут нести на борту до 140 Гбайт оперативной памяти и твердотельные накопители объёмом до 1 Тбайт. Выручка компании в сегменте промышленной автоматизации выросла на 80 % в годовом сравнении. Определённые надежды связаны и с экспансией смартфонов в сетях 5G, поскольку новые модели содержат на 50 % больше оперативной памяти и вдвое больше твердотельной памяти.

(С) 3dnews.