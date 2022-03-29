Оперативная сводка от Генштаба

29 марта 2022, 12:45

Группа Сил обороны продолжает вести оборонительные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.

На всех них ВСУ успешно сдерживают противника, по определенным направлениям наши войска проводят успешные контратаки.

Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Российские войска концентрируются на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.



В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.