Оперативная сводка от Генштаба

Группа Сил обороны продолжает вести оборонительные операции на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях.
На всех них ВСУ успешно сдерживают противника, по определенным направлениям наши войска проводят успешные контратаки.
Враг продолжает наносить ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые кварталы украинских городов. Российские войска концентрируются на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса.
В нарушение требований международного гуманитарного права в отдельных временно занятых населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают террор в отношении местного населения. Обстреливают жилые дома; грабят, угоняют и держат в заложниках мирных жителей, занимаются мародерством.