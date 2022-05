31 мая 2022, 9:45

Оголошено перших одержувачів грантів Google for Startups Ukraine Support Fund

За останні три місяці світ став свідком стійкості та сили духу українського народу. Ми бачили, як населення країни відреагувало на неймовірні обставини і продемонструвало не лише бажання вижити, а й вистояти й досягти успіху.



Ми добре знайомі з цим духом від сильної та жвавої української стартап-спільноти, яка може похвалитися своїми стартапами-єдинорогами, зокрема GitLab, Grammarly, Genesis, People.ai та Firefly Aerospace.



Щоб допомогти українським підприємцям підтримувати та розвивати свій бізнес, зміцнювати свою спільноту та будувати фундамент для післявоєнного відновлення економіки, у березні ми оголосили про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – в розмірі 5 мільйонів доларів для виділення протягом 2022 року грошових грантів без участі в капіталі. Відібрані стартапи, що базуються в Україні, отримають до 100 000 доларів США у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.



Сьогодні ми раді повідомити про першу когорту одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні.



Almexoft: Low-code платформа для автоматизації бізнес-процесів та електронного документообігу.



CareTech Human: Повністю автоматизоване рішення plug-and-play для щоденних перевірок стану здоров'я та раннього виявлення захворювань.



Discoperi: Система відеоконтролю на основі штучного інтелекту, яка збирає дані про дорожній рух, щоб запобігти автомобільним аваріям і зробити дороги безпечнішими.



Dots Platform: Хмарна платформа для доставки їжі “все-в-одному”.



Elai.io: Платформа перетворення тексту у відео, яка дозволяє користувачам створювати з тексту відеоконтент із віртуальними доповідачами.



Effy.ai: Програмне забезпечення для управління персоналом, яке дає лідерам можливість створювати високопродуктивні команди.



Handy.ai: Внутрішня комунікаційна платформа, що пропонує співробітникам персонального віртуального помічника.



Lab24: Маркетплейс цифрових медичних лабораторій, що підключає клієнтів до доступних послуг.



Mindly: Платформа з надання психологічної допомоги онлайн, яка пропонує допомогу пацієнтам та автоматизацію клінічного адміністрування на основі штучного інтелекту.



PRAVOSUD: Платформа для аналізу судових спорів, що дозволяє юристам розробляти успішні юридичні стратегії.



pleso therapy: Платформа психічної допомоги, яка ефективно поєднує пацієнтів із психологами.



Private Tech Network: Платформа «венчурний капітал як послуга», керована штучним інтелектом, розроблена, щоб зробити збір коштів швидшим та ефективнішим.



Releaf Paper: Перший у світі виробник паперових виробів з опалого листя.



Respeecher: Високоякісна система клонування голосу (перетворення голосу) для авторів контенту.



Skyworker: Додаток для найму, що надає послуги з рекрутингу та підбору кадрів в сфері технологій.



VanOnGo: Платформа доставки споживачам на основі штучного інтелекту.



ZooZy: Універсальний мобільний додаток для догляду за домашніми тваринами, що впорядковує всі потреби вашого вихованця — їжу, поради щодо дресирування, охорону здоров’я та інші необхідні речі — на єдиній платформі.



Стартапи відбираються на основі критеріїв та оцінки співбесіди; і засновані в Україні стартапи, які відповідають критеріям, можуть подавати заявки тут. І хоча деякі компанії можуть не відповідати умовам Фонду, Google for Startups продовжує пропонувати інші форми підтримки, про які можна дізнатися на сайті.



Ключові проблеми, з якими стикаються українські засновники стартапів, за словами одного з одержувачів гранту



Ми поговорили з одним з одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні Дмитром Подолєвим, генеральним директором і співзасновником додатку з підтримки психічного здоров’я Mindly, щоб краще зрозуміти конкретні проблеми, з якими стикаються українські засновники, керуючи своїм бізнесом під час війни.



Коли Mindly минулого року брав участь у програмі Google for Startups Accelerator: Europe для стартапів у сфері охорони здоров'я та доброго самопочуття, Подолєв зосередився на тому, щоб «побудувати команду, яка зможе швидко, ефективно та ефективно використовувати підхід, керований даними, для створення дивовижного продукту».



Тепер Mindly намагається допомогти зробити підтримку психічного здоров’я доступною для всіх українців у зоні бойових дій та за її межами. Під час круглого столу з генеральним директором Google і Alphabet Сундаром Пічаї у кампусі Google for Startups у Варшаві Подолєв поділився, що ця підтримка поширюється як на психотерапевтів, так і на пацієнтів. «Психотерапевти – теж люди, вони також з України, і в дуже складних ситуаціях я вважаю несправедливим просити їх працювати безкоштовно. Під час війни Mindly зобов’язався інвестувати 100% свого доходу в сферу терапії психічного здоров'я для українців, які наразі не можуть дозволити собі оплачувати це самостійно. Наша мета — максимізувати кількість безкоштовних сеансів терапії, які ми можемо надати, і людей, яким ми можемо допомогти», — сказав Подолєв.



За підтримки Google платформа Mindly планує вийти на ринок Польщі, де спостерігається величезне зростання кількості українців. Подолєв вважає Варшаву ключовим гравцем у допомозі економічному відновленню України і використовуватиме ресурси Фонду підтримки Google для стартапів для масштабування в Польщі, створення нових потоків доходу та надання віртуальної терапії якомога більшій кількості людей, які постраждали від кризи.



Підтримка українських засновників стартапів, таких як Подолєв, допоможе їм досягти успіху та створити технології, які зараз потрібні Україні. Слідкуйте за оновленнями, оскільки ми продовжимо оголошувати імена інших одержувачів Фонду підтримки Google для стартапів протягом наступних кількох місяців.



Міхал Крамарж, голова Google for Startups, Центральна Європа