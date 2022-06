Понад 60% дітей хочут стати інженерами, як і їхні батьки – дослідження GlobalLog

20 июня 2022, 14:45

Інформаційні технології посідають перше місце в рейтингу найбільш популярних професій серед дітей українських IT-спеціалістів.

Так, 66% дітей інженерів мріють працювати в IT, як і їхні батьки. При цьому 8% надали б перевагу професії лікаря. Відповідне дослідження міжнародна IT-компанія GlobalLogic провела до Дня батька.



Серед опитаних дітей, більшість хочуть повторити успіх своїх батьків. Водночас 34% надають перевагу іншим професіям, серед яких більш популярними є професії лікаря, ветеринара та українського військовослужбовця. Менш популярні професії серед дітей інженерів – художник, поліцейський, винахідник роботів, пожежник і вчитель.



“Якщо ваша дитина навчається в старших класах школи та зацікавлена розвиватись в IT, порекомендуйте їй переглянути наші курси у вільному доступі – IT Choice та IT Wake Up від GlobalLogic Education, – зазначає молодша віцепрезидентка GlobalLogic Ukraine Анна Щербакова, – для молодших діток ми проводимо серію вебінарів Kids Space про космос, астробіологію, а також про українські комікси чи написання казок. Такі матеріали ми створюємо для дітей наших інженерів та згодом ділимось ними у відкритому доступі”.



В Україні попит на IT-спеціальності продовжує зростати — у 2021 році диплом бакалавра в ІТ отримали майже 17 тисяч випускників, а до 2025 року їхня кількість може сягнути 23 тисяч. Найпопулярнішими ІТ-напрямами залишаються комп’ютерні науки та комп’ютерна інженерія. Загалом у 2021 році на технічні спеціальності абітурієнти подали понад 206 тисяч електронних заяв або 18% від загальної кількості. Серед країн Європи, Україна лідирує за кількістю випускників ІТ-спеціалізацій.