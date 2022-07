IT — єдина індустрія, яка зростає у 2022 році: у GlobalLogic пояснили чому

15 июля 2022, 11:15

Незважаючи на вторгнення рф в Україну, ІТ-індустрія продовжує зростати. За останні п'ять місяців частка ІТ склала майже половину всього експорту послуг – 46%.

Якщо динаміка буде триматись на такому ж рівні, обсяг експорту ІТ-послуг може сягнути $7 млрд надходжень до економіки у 2022 році. Ця сума вже перекриває збитки всіх цивільних аеропортів України. Про це в ході регулярної зустрічі IT Media Club заявив Андрій Яворський, старший віце-президент зі стратегії та технологій GlobalLogic.



Вторгнення рф в Україну вдарило по експорту товарів та ключових галузях економіки, як металургія чи агропромисловість. При цьому, експорт послуг залишився на рівні минулого року, оскільки IT-індустрія компенсувала падіння інших експортних послуг.



Так, у першому кварталі 2022 року експорт українських товарів упав на 20%. Падіння зафіксовано в таких категоріях, як чорні метали — 38%, продовольчі товари — 6%.

При цьому ІТ-послуги залишаються єдиною індустрією експорту послуг, що зросла упродовж п’яти місяців на 27%, свідчать дані “Опендатабот”. Минулого 2021 року лідером експорту були транспортні послуги, а IT посіли друге місце.



«Експорт послуг залишається на рівні минулого року – 6,8 млрд доларів, оскільки IT індустрія тримає ці показники на довоєнному рівні, – зазначає Андрій Яворський. – Ми робимо для цього все можливе, утримуючи міжнародних партнерів та залучаючи нових зовнішніх замовників. Тільки GlobalLogic з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну по 5 травня 2022 року виплатила 97,7 млн гривень податків».



Для України розвиток IT-індустрії означає не лише створення нових технологій та забезпечення валютних надходжень. Так, IT залишається привабливою сферою, яка пропонує робочі місця й довгострокові інвестиції в спеціалістів. При цьому загальносвітова тенденція показує, що галузь росте і буде продовжувати нарощувати об'єми. Доказом цього є договір покупки японською компанією Hitachi міжнародної ІТ-компанії GlobalLogic, перша річниця якого сьогодні, 14 липня 2022. За цей час GlobalLogic зросла з 21 тис. до 26 тис. інженерів у всьому світі, а GlobalLogic Ukraine виросла на 1 тис. інженерів – наразі компанія в Україні співпрацює з понад 7500 спеціалістами.

«Через війну багато українців змушені шукати нову роботу. Вони хочуть стати частиною стабільної та перспективної галузі. Ми прагнемо допомогти у цьому, тому вперше від 24 лютого поновлюємо співпрацю зі спеціалістами початкового рівня – trainee. Всі охочі матимуть шанс розпочати свій кар’єрний шлях в IT-професії», – розповідає віце-президентка операцій GlobalLogic Анна Щербакова.

Зараз в Україні майже 13 тис. відкритих позицій в IT, при цьому в GlobalLogic – понад 340. Компанія продовжує залучати до співпраці інженерів і пропонувати можливості для професійного навчання та розвитку. Наприклад, нещодавно в GlobalLogic стартував IT Switch – онлайн-курс із менторами та тренерами компанії, під час якого учасники можуть отримати базові технічні знання для подальшого розвитку в ІТ. Долучитись до курсу можна і зараз.

Для подальшої ефективної роботи IT-галузі необхідна інфраструктурна стабільність, чітка законодавча взаємодія з клієнтами та стабільність людського капіталу. Надання дозволу на тимчасовий виїзд IT-спеціалістів за кордон дозволить їм займатися IT-проектами, що неможливі у країні, де ведуться бойові дії. Саме за таких умов IT-індустрія продовжить забезпечувати регулярне надходження валюти в економіку країни.

GlobalLogic відкрила сьомий офіс в Польщі та планує щонайменше три країни до кінця року



Компанія GlobalLogic планує масштабне розширення вже цього року – присутність компанії поповниться щонайменше трьома новими країнами.



Крім того, у червні GlobalLogic відкрила новий сучасний офіс у Гданську. Понад 120 інженерів працюватимуть над новітніми рішеннями у сфері розробки вбудованих систем, кібербезпеки та комунікацій. Гданськ став сьомою фізичною локацією компанії в Польщі.



Загалом у GlobalLogic відкрито 35 локацій у світі. Це Німеччина, Польща, Словаччина, Швеція, Хорватія, Аргентина, Канада, Індія, Ізраїль, США з головним офісом у Кремнієвій Долині та Україна.



«У 2022 році ми планували активно відкривати нові офіси не лише за кордоном, а й в Україні. Зокрема в Одесі, Дніпрі та в західних регіонах, – зазначає Анна Щербакова, – Ми обов’язково повернемось до цих планів з настанням миру в Україні».



Сьогодні всі офіси GlobalLogic у світі доступні для українських фахівців.