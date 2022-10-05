5 октября 2022, 9:15

В Україні запрацював "митний безвіз"

З 1 жовтня для бізнесу в Україні відкрилася можливість міжнародного переміщення товарів із 35 іншими країнами-учасниками за одним транзитним документом.



Німеччина стала першою країною, з якої було відправлено вантаж в Україну під процедурою спільного транзиту.

