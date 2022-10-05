В Україні запрацював "митний безвіз"

З 1 жовтня для бізнесу в Україні відкрилася можливість міжнародного переміщення товарів із 35 іншими країнами-учасниками за одним транзитним документом.
Німеччина стала першою країною, з якої було відправлено вантаж в Україну під процедурою спільного транзиту.
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