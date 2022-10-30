30 октября 2022, 18:33

HP MSR30-20 (JF284A)

Мультисервісний маршрутизатор HP MSR30-20 JF284A.

Форм-фактор:

– Модульний, для монтажу в стійку, висота 1U

Порти:

– 2x10/100/100 BASE-T GigabitEhternet WAN

– 4 SIC слоти

– 2 MIM слоти

– 2 ESM слоти

- 1 VCPM слот

- 2 VPM слоті

Конструктивні особливості:

- Процесор RISC @ 533 MHz, 512 MB DDR SDRAM, 256 MB compact flash

- Продуктивність до 300 Kpps = 153Mb/s

– Вмонтований процесор шифрування 3DES/AES

- Операційна система Comware v5

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