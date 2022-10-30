Мультисервісний маршрутизатор HP MSR30-20 JF284A.
Форм-фактор:
– Модульний, для монтажу в стійку, висота 1U
Порти:
– 2x10/100/100 BASE-T GigabitEhternet WAN
– 4 SIC слоти
– 2 MIM слоти
– 2 ESM слоти
- 1 VCPM слот
- 2 VPM слоті
Конструктивні особливості:
- Процесор RISC @ 533 MHz, 512 MB DDR SDRAM, 256 MB compact flash
- Продуктивність до 300 Kpps = 153Mb/s
– Вмонтований процесор шифрування 3DES/AES
- Операційна система Comware v5
Більше новин від Network Discount - https://www.facebook.com/networkdiscount