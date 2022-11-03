Укрпошта буде надавати основні послуги в умовах блекауту

3 ноября 2022, 16:15

Більшість послуг Укрпошта буде надавати незалежно від графіків відключення світла.

Клієнти зможуть: отримати пенсійні та інші виплати, оформити всі види відправлень, отримати посилку, оформити передплату на періодичні видання, купити товари, оплатити комунальні послуги, здійснити поштові грошові перекази в межах України.

«Досвід Укрпошти працювати в умовах відсутності автоматизації став зараз нашою сильною стороною: в Укрпошти збереглися алгоритми роботи «на папірцях», нам просто потрібно до них повернутися на випадок, якщо відділення поштового зв’язку довгий час будуть без світла. Головне, що мають знати наші клієнти – Укрпошта буде працювати і надавати послуги і зі світлом, і без», - прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Щоб усі відділення поштового зв’язку могли будь-коли приймати платежі, Укрпошта для більшості платежів ввела єдиний тариф у розмірі 10 грн незалежно від суми платежу замість комісійного відсотку від суми.



В умовах відсутності електроенергії відділення Укрпошти не зможуть здійснювати еквайрингові операції – поповнення карткового рахунку, зняття готівки з картки, прийом безготівкової оплати. Проте такі послуги, як переказ з картки на картку та грошові перекази з картки додому або з картки до відділення можна здійснити на сайті Укрпошти.