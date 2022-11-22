Укрпошта за жовтень виплатила 94% пенсій

22 ноября 2022, 13:15

В жовтні Укрпошта виплатила 8,9 млрд грн пенсій.

Завдяки тому, що ЗСУ звільнили Харківську область, Укрпошта поновила виплати пенсій для населення на тих територіях, до яких раніше не було доступу. Так, виплати по Харківській області за жовтень склали 74,2% проти 55,6% у вересні та 49% в серпні. Через те, що на звільнених територіях пенсії виплачувалися одразу за кілька місяців, на Харківщині за жовтень було виплачено рекордні 645,6 млн грн, з яких майже 13 млн – переказами.



Також в жовтні пенсії після кількамісячної перерви отримали мешканці 83 населених пунктів Херсонської області. Загалом по Херсонській області за жовтень було виплачено 6,5 млн пенсій в населених пунктах, що не були окупованими. Виплати пенсій на деокупованих територіях за жовтень та попередні місяці проходить в листопаді.



Таким чином, лишилася єдина область, куди Укрпошта поки що не може доставляти пенсії, - Луганська. По решті областей виплати проводяться за графіком.

