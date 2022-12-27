27 декабря 2022, 10:15

Названо ще одну причину відключень світла у Києві

За словами СЕО Yasno Сергія Коваленка, ще одна причина частих відключень зараз - це локальне спрацювання автоматики.



"Коли після тривалих відключень світло подають, всі починають його споживати надмірно. Захищаючи мережі від перенавантажень, спрацьовують запобіжники та відключаються автомати. Але поки користувачі не подадуть заявку, диспетчери про це не знають - в боті мереж можете бачити повідомлення, що світло є, а його нема", - пояснив він.

